Aparece el dueño del dinero perdido en Sevilla: un albañil recupera el salario de una obra de El Porvenir

La Policía Local de Sevilla ha logrado identificar y contactar con el propietario de un sobre con dinero que fue recuperado este jueves en la zona del Porvenir, gracias a la difusión del hallazgo en redes sociales.

Según ha informado el cuerpo policial, el dinero pertenecía a un trabajador de la construcción que había cobrado parte de un trabajo en el barrio y que perdió el sobre en la calle Bogotá. Al ver el aviso compartido por la Policía, el afectado pudo reconocer que se trataba de su dinero y comunicarlo a los agentes.

Este viernes por la mañana, tras verificar los datos aportados, agentes de la Policía Local acompañaron al trabajador a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Sevilla, donde el sobre había sido depositado desde el día anterior.

La Policía Local ha agradecido la colaboración ciudadana y el eco generado en redes, que ha permitido cerrar el caso en apenas 24 horas.