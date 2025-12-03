Arranca la venta de una nueva promoción de viviendas en Cruz del Campo: pisos a partir de 326.000 euros

Nueva promoción de viviendas en venta en el barrio de la Cruz del Campo de Sevilla. La promotora Metrovacesa, una de las que está protagonizando más desarrollos urbanísticos en la ciudad, ha sacado a oferta 89 pisos con precios que oscilan entre 326.000 y 500.000 euros en función del número de habitaciones y los metros cuadrados de superficie.

La nueva promoción, denominada, Torre Althea, está conformada como una torre con 89 viviendas distribuidas en planta baja más once alturas. Las tipologías van de 2 a 4 dormitorios y todas las viviendas cuentan con plaza de garaje y trastero

Las viviendas destacan por sus amplias terrazas y, las de planta baja, disponen de jardines de uso privativo, ofreciendo una experiencia residencial más abierta y conectada con el exterior. El proyecto incluye piscina comunitaria, local comunitario, zona infantil y jardines compartidos, pensados para promover la convivencia y el bienestar entre los vecinos.

"Torre Althea es una apuesta más de Metrovacesa en la zona de Cruz del Campo y refuerza nuestra visión de ofrecer viviendas de calidad en áreas clave de Sevilla, integrando sostenibilidad, confort y comunidad", explica David Leon Macias, gerente de promociones de Andalucía Occidental en Metrovacesa. La empresa realiza una inversión de 30,6 millones de euros en el proyecto.

Torre Althea se une a Terranova, otra de las promociones de Metrovacesa está desarrollando en la misma barriada de la Cruz del Campo. La promotora ya cuenta desde este verano con la licencia de obras y ha iniciado la comercialización de un conjunto de 104 viviendas de 2,3 y 4 dormitorios, con precios sobre plano a partir de 402.500 euros.