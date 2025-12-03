Un autobús de Tussam sale ardiendo en la Cartuja

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Sevilla tuvo que intervenir en un virulento incendio que ha calcinado un autobús de Tussam en la Isla de la Cartuja. Los hechos se produjeron pasadas las 23:00 horas en la calle Juan Bautista Muñoz, muy cerca de una residencia de estudiantes.

Según ha informado el teléfono de Emergencias 112, un ciudadano llamó alertando de que un autobús de la empresa municipal estaba incendiándose en una parada de autobús, concretamente las de la Facultad de Ingeniería.

En ese mismo aviso, comentaba que no había nadie en el interior del autobús, tampoco pasajeros atrapados, y que el chofer de la unidad estaba intentando sofocar las llamas con un extintor. Hasta el lugar, Emergencias 112 desplazó a Bomberos de Sevilla, Policía Local y también alertó al Cecop.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni más detalles sobre lo ocurrido. Lo que sí aclaran desde Emergencias 112 es que no ha habido heridos a causas de estos hechos. No obstante, el suceso causó una gran expectación entre los transeúntes que se encontraron la unidad ardiendo.