El Belén viviente más multitudinario de Sevilla regresa y transforma Alcalá del Río este puente de diciembre

Tiene Alcalá del Río (Sevilla) prisa porque nazca el Niño de Dios. Y por ello el Salvador llegará al mundo este próximo fin de semana, el 6, 7 y 8 de diciembre. Será en ‘Sucedió en Belén’, el exitoso Belén viviente que lleva diecinueve años celebrando la Hermandad de la Soledad y que, además de ser el más veterano de la provincia, es el evento más multitudinario de la localidad y el que miles de personas eligen cada año para inaugurar la Navidad.

Es ‘Sucedió en Belén’ una representación itinerante cuyo escenario es el casco histórico de Alcalá del Río, hecho este que lo hace único en este tipo de representaciones. Desde la plaza de Mariana Pineda hasta la del Calvario, un itinerario de más de un kilómetro (totalmente accesible y fácil de transitar) lleva al espectador a vivir desde la anunciación del ángel Gabriel a María hasta la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús.

Adoración de los Reyes Magos / El Correo

‘Sucedió en Belén’ se representa en pleno casco histórico de la localidad

Entre ambas escenas, en un recinto vivo de más de 8.000 metros cuadrados de calles y plazas que habitan los alcalareños, se encontrará un mercado, la visita de María a su prima Isabel para darle la noticia de su embarazo; el sueño en el que José es visitado por un ángel que hace que asuma los designios divinos, y el camino a Belén para que los Santos Esposos cumplan el mandato de empadronarse.

Los armaos soleanos pondrán orden en la cola ante el funcionario que tiene que tomar los datos para cumplimentar el padrón. Tras atender la obligación legal, José y María buscarán sin éxito posada, teniendo que alojarse en un portal en la plaza del Calvario. Premonitorio destino para el Mesías que va a nacer arropado por hebreos soleanos que cantan y bailan con júbilo por su llegada.

Mientras los pastores – pernoctando junto a la parroquia en unos aledaños convertidos en un paraje natural con río y puente – recibirán la buena nueva del nacimiento de Jesucristo, Herodes se encontrará en su palacio con los Magos de Oriente, que siguiendo a una estrella buscan al Dios hecho Niño. Y cuando en pos de la estrella consigan encontrar el lugar, las cortes celestiales entonarán el canto del aleluya cuando pongan a sus plantas oro, incienso y mirra, concluyendo así esta impresionante representación.

Más de 500 soleanos participan en la representación

Más de 500 soleanos dan vida a esta catequesis pública, que se desarrollará en 93 pases, distribuidos por tramos horarios, durante los días 6, 7 y 8 de diciembre. Su fecha, ya asentada en el puente de diciembre, hace que ‘Sucedió en Belén’ se erija como inauguración oficiosa de las fiestas navideñas.

Para que la representación sea fluida, y como curiosidad, en el elenco hay 4 soleanas encargadas de representar a la Virgen María, tres actores soleanos hacen lo propio con San José, son 6 los Reyes Magos de Oriente (aunque, simultáneamente, y como corresponde a la tradición, en escena solo hay 3) y 8 bebés – 7 niños y 1 niña – de en torno a un año de edad los que darán vida al Niño Jesús a lo largo de los pases.

A lo largo de los tres días de representación, 6, 7 y 8 de diciembre, se llevarán a cabo 93 funciones, en horario de mañana y tarde. Los horarios para el sábado 6 son de 11:45 a 14:00 y de 16:00 a 21:30; el domingo 7 de 12:00 a 14:00 y de 15:50 a 21:30 y el lunes 8 de 12:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas.

Venta de entradas

La venta anticipada de entradas continúa hasta el próximo 5 de diciembre en entradas.lasoledad.org. En esta web se pueden ver los horarios de las 93 funciones programadas y las entradas aún disponibles. Si bien también habrá entradas en la taquilla los días de representación, desde la organización se recomienda la compra anticipada para evitar colas y esperas. Y, en caso de tener que afrontarlas, los dulces típicos navideños (y de Semana Santa) elaborados por las hermanas de la Soledad y los villancicos de los coros de campanilleros endulzarán y amenizarán la espera.

Con el aval de su mayoría de edad y las más de 10.000 personas que lo visitan anualmente – un número de espectadores similar a la población de la localidad –, la Hermandad de la Soledad volverá a hacer de Alcalá del Río Belén para que el Niño Jesús nazca alcalareño y soleano durante este fin de semana.