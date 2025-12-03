El Bus de la Ilusión regresa a Sevilla por Navidad: una divertida ruta por la ciudad con un fin solidario

Con la llegada de la Navidad, Sevilla vuelve a vestirse de solidaridad con el Bus de la Ilusión, una iniciativa de City Sightseeing que, tras más de ocho años de andadura, mantiene vivo el espíritu navideño unido al compromiso social. El vehículo recorrerá de nuevo las calles de la ciudad para hacer disfrutar a quienes deseen sumarse a la causa ofreciendo un viaje en autobús a cambio de un precio simbólico cuya recaudación se destinará íntegramente a niños con necesidades.

Como cada año, el punto de partida será la Parada 1 de City Sightseeing, junto a la Torre del Oro, desde donde arrancarán los tres servicios diarios, programados a las 16:00, 17:00 y 18:00 horas, desde el día 22 de diciembre al 4 de enero. No prestará servicio los días 24, 25 y 31 de diciembre, ni el 1 de enero, pero el resto de la campaña funcionará de manera continuada.

El recorrido, de unos 45 minutos, permitirá contemplar Sevilla en un ambiente festivo diseñado especialmente para los más pequeños, con decoración interior, ambientación navideña y una vista panorámica del casco urbano: "Los pequeños y mayores quieren subir arriba del famoso bus rojo", aseguran las empresas colaboradoras en el evento de presentación del proyecto. El precio del billete se mantiene en cinco euros, una aportación simbólica que se destinará de forma íntegra a organizaciones sevillanas que trabajan con la infancia y colectivos vulnerables. Estas donaciones apoyan de forma directa a entidades como la Fundación Pequeño Deseo, Autismo Sevilla o proyectos vinculados al Ateneo sevillano, consolidando al Bus de la Ilusión como un referente de solidaridad en la ciudad.

Más de 40 niños cumplen sus ilusiones

Desde la Fundación Pequeño Deseo no han podido evitar emocionarse al nombrar la lista de niños que han cumplido sus ilusiones desde el hospital gracias a esta iniciativa: Lucía de 15 años, con un Sarcoma Ewing derivada por el Gregorio Marañón, pudo conocer a Melendi; Claudia de 6 años, con una enfermedad neurológica y derivada del Hospital Macarena, conoció a Pikachu. En ese último deseo se hizo precisamente en uno de esos buses, explican desde la Fundación.

"Este proyecto nos permite un aspecto fundamental que a veces no está tan garantizado en las personas con discapacidad, que tiene que ver con el ocio, el deporte, turismo... esto nos hace amplificar las oportunidades", cuenta Marcos Zamora, director de Autismo Sevilla.

Este proyecto ofrece a las familias una alternativa accesible y emotiva para disfrutar de la Navidad. Además de su carácter solidario, el recorrido permite redescubrir zonas emblemáticas como el Paseo de Colón, Triana o la Sevilla de la Expo, en un ambiente pensado para quienes desean vivir estas fechas desde la tranquilidad y la magia de las luces festivas.