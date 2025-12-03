Cuarenta municipios de Sevilla avanzan con la Diputación en el plan para construir 1.182 VPO en venta y alquiler

Un total de 37 municipios de distinto tamaño van a ejecutar proyectos de viviendas protegidas en venta o en alquiler a precios asequibles en la provincia de Sevilla. Para ello, contarán con una ayuda directa aprobada por la Diputación de Sevilla que les permitirá asumir una parte del coste de las obras sin que repercuta en su precio. Para que puedan afrontar el resto del coste, la institución provincial ha firmado un acuerdo con Caixabank para que garantice préstamos en condiciones favorables a estos ayuntamientos, muchos de ellos de pequeño tamaño y sin experiencia a la hora de afrontar este tipo de proyectos.

En total, la Diputación Provincial, que preside Javier Fernández, ha aprobado ya 69,3 millones de euros para la ejecución de 1.182 viviendas protegidas que se venderán a un precio máximo de 115.000 euros o se alquilarán a rentas inferiores a 350 euros mensuales. De esta línea de incentivos, que se ejecuta por primera vez en la provincia de Sevilla, se beneficiarán 37 municipios.

En total se construirán 1.182 viviendas, de las que 657 se destinan a venta en 18 municipios (31,8M€ del total subvencionado), 388 a alquiler en 10 municipios (29,8M€ del total subvencionado) y 137 a alquiler con opción a compra en 4 municipios (7,69M€ del total subvencionado).

Firma del acuerdo entre la Diputación y Caixabank para financiar la construcción de VPO / El Correo

Con el dinero aportado por la Diputación se podrán financiar el 50% del coste de las viviendas en alquiler o se reducirá en 50.000 euros el precio de las obras si son en venta. De esta forma, los ayuntamientos tienen que asumir el resto del importe de la promoción. Para ello, contarán con un préstamo en condiciones favorables a través de Caixabank.

Un primer paso

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, destacó que haya sido Caixabank la primera en sumarse a una operación que está abierta para otras entidades bancarias y que es de enorme relevancia para muchos municipios.

"La política de vivienda de la Diputación va en serio, pensamos mucho y también ejecutamos. Este plan va a llegar a todos y cada uno de los municipios que quieran ir poco a poco incorporándose y el que vayamos de la mano con CaixaBank le da todavía más solvencia”, explicó Fernández tras la firma del acuerdo.

Reparto por distintos tipos de provincia y zonas

La distribución de estos primeros proyectos aprobados por la Diputación refleja que el plan ha conseguido extender la promoción de vivienda públicos a municipios de menos de 20.000 habitantes en los que se van a construir casi la mitad de las viviendas en alquiler o en venta a precios asequibles. El más pequeño es Los Molares con 3.636 habitantes seguido de Aznalcázar con 4.886 personas. Estos proyectos permitirán el desarrollo de VPO a precios asequibles en zonas como la Comarca de la Vega, el Corredor de la Plata, la Campiña o el entorno de Doñana.

Pero también se van a ejecutar proyectos en las zonas con precios de vivienda protegida más tensionados como es el área metropolitana, excluida la capital que no forma parte de esta estrategia. Entre Dos Hermanas (86), La Rinconada (228), Alcalá de Guadaíra (84), Utrera (14) y Mairena del Aljarafe (80) suman casi 500 VPO a unos precios de alquiler o venta que distan mucho de las últimas promociones que se han ofertado en la capital.

El acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2029 y contempla la constitución de una comisión de seguimiento, que se reunirá al menos una vez al año. Con esta firma, ambas instituciones refuerzan su compromiso con el acceso a la vivienda y el desarrollo equilibrado del territorio.

La vivienda en "la agenda local"

El plan de la Diputación Provincial pretende complementar las líneas de actuación que en estos momentos están en marcha principalmente a través de financiación estatal, autonómica o local y que en el caso de Sevilla han conseguido que estén en marcha ya medio centenar de promociones con más de 6.500 pisos, la mayoría entre Sevilla y Dos Hermanas.

"Queremos que la vivienda esté en la agenda local de los municipios de la provincia", resumía el presidente de la Diputación en la reciente edición del foro #elcorreopregunta. Para ello, se ha planteado un presupuesto global de 100 millones de euros en ayudas a la compra y alquiler de los que en esta primera entrega se han adjudicado 60. Hay además otra decena de proyectos que se están revisando y que podrían incorporarse al plan.