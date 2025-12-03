Un incendio en un local de Nervión obliga a intervenir a Bomberos y Policía Local
La rápida intervención de los Bomberos de Sevilla evitó que el fuego en un local de Nervión causara heridos, mientras la Policía Local desvió el tráfico para facilitar las labores de extinción
A. R. C.
Un incendio declarado en torno a las 9:10 horas de este miércoles en un local de la calle Santo Domingo de la Calzada, en el barrio sevillano de Nervión, ha obligado a intervenir a efectivos de Bomberos de Sevilla y de la Policía Local.
El siniestro, cuyo origen no ha trascendido, fue rápidamente controlado y extinguido por los Bomberos, que actuaron para evitar la propagación de las llamas dentro del establecimiento. Las mismas fuentes confirman que no se han registrado heridos.
Durante la actuación, la Policía Local estableció desvíos de tráfico en el entorno para garantizar la seguridad y facilitar el acceso de los equipos de emergencia, medidas que se retiraron una vez concluidos los trabajos y restablecida la circulación en la zona. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del incidente.
