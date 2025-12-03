Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en un local de Nervión obliga a intervenir a Bomberos y Policía Local

La rápida intervención de los Bomberos de Sevilla evitó que el fuego en un local de Nervión causara heridos, mientras la Policía Local desvió el tráfico para facilitar las labores de extinción

Vídeo | Bomberos de Sevilla intervienen en el incendio de un local de Nervión

Vídeo | Bomberos de Sevilla intervienen en el incendio de un local de Nervión

Bomberos de Sevilla intervienen en el incendio de un local de Nervión / Ayuntamiento de Sevilla

A. R. C.

Un incendio declarado en torno a las 9:10 horas de este miércoles en un local de la calle Santo Domingo de la Calzada, en el barrio sevillano de Nervión, ha obligado a intervenir a efectivos de Bomberos de Sevilla y de la Policía Local.

El siniestro, cuyo origen no ha trascendido, fue rápidamente controlado y extinguido por los Bomberos, que actuaron para evitar la propagación de las llamas dentro del establecimiento. Las mismas fuentes confirman que no se han registrado heridos.

Durante la actuación, la Policía Local estableció desvíos de tráfico en el entorno para garantizar la seguridad y facilitar el acceso de los equipos de emergencia, medidas que se retiraron una vez concluidos los trabajos y restablecida la circulación en la zona. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
  2. Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
  3. El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
  4. Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
  5. El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
  6. Sevilla tiene un color aún más especial: Pastora Soler da el pistoletazo de salida a la Navidad 2026
  7. Abre el parque navideño más emblemático de Sevilla: con atracciones, mercadillo artesanal y su propia noria
  8. El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible

Susto en el Metro de Sevilla: un hombre pierde el conocimiento y tienen que reanimarlo dentro del vagón

Un incendio en un local de Nervión obliga a intervenir a Bomberos y Policía Local

Un incendio en un local de Nervión obliga a intervenir a Bomberos y Policía Local

Un autobús de Tussam sale ardiendo en la Cartuja

Un autobús de Tussam sale ardiendo en la Cartuja

Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa

Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa

El Bus de la Ilusión regresa a Sevilla por Navidad: una divertida ruta por la ciudad con un fin solidario

El Bus de la Ilusión regresa a Sevilla por Navidad: una divertida ruta por la ciudad con un fin solidario

El Puerto de Sevilla adecuará una bolsa de suelo para proyectos industriales como la gran planta de amoniaco verde

El Puerto de Sevilla adecuará una bolsa de suelo para proyectos industriales como la gran planta de amoniaco verde

Cuarenta municipios de Sevilla avanzan con la Diputación en el plan para construir 1.182 VPO en venta y alquiler

Cuarenta municipios de Sevilla avanzan con la Diputación en el plan para construir 1.182 VPO en venta y alquiler

Se busca al dueño de un sobre con una gran cantidad de dinero perdido en Sevilla

Se busca al dueño de un sobre con una gran cantidad de dinero perdido en Sevilla
Tracking Pixel Contents