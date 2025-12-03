La Junta responde al frente común de Bermejales y Bellavista para que el Metro sea soterrado: "Vamos a estudiarlo"

El frente común conformado por asociaciones vecinales de Bermejales y Bellavista para reivindicar que la línea 3 de Metro vaya soterrada por sus barrios ha llegado al Parlamento andaluz. La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, se ha comprometido en respuesta a la diputada de Por Andalucía, Esperanza Gómez, a "escuchar y atender" a los vecinos y a "estudiar todas las alegaciones". Se hace público así el compromiso que ha trasladado durante los últimos días a las asociaciones que han asistido a las distintas reuniones convocadas con su equipo técnico.

“Ahora es el momento de estudiar todas y cada una de las alegaciones que se han presentado. Este es un gobierno que escucha, que atiende y que va a trabajar en sintonía con los vecinos de los barrios de Sevilla", apuntó la consejera en su respuesta parlamentaria durante la que subrayó que la Consejería ha apostado por un "trazado mucho más ambicioso" que el que existía en 2011: "Ese proyecto se quedaba en Los Bermejales y ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que ha apostado por una alternativa nunca contemplada. Ahora llegaremos a la Ciudad de la Justicia y a los hospitales".

En su respuesta, no obstante, la consejera eludió un compromiso público para un cambio en el proyecto que implicaría un aumento de los costes e incluso una revisión del trazado diseñado antes de la licitación de las obras que de momento aún no tiene fecha. En cualquier caso, todo este diseño tiene como horizonte al menos el año 2030.

"Los vecinos quieren un compromiso firme de que el Metro va a ir soterrado como reivindican y eso le reclamamos en el Parlamento", le reprochó la parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez en su intervención parlamentaria.

Durante las últimas semanas, las principales asociaciones vecinales de los barrios de Bellavista y Bermejales se han movilizado en contra del trazado propuesto por la Junta de Andalucía para el tramo sur de la línea 3 de Metro, llegando a protagonizar una manifestación el pasado fin de semana.

Trazado subterráneo salvo en Bermejales y Bellavista

De momento, el estudio informativo del tramo sur, que recorrerá 9 kilómetros desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital Virgen de Valme y hará parada en 12 estaciones, contempla que sea soterrado por la avenida de la Palmera hasta Bermejales, para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el bulevar de Bellavista. Y también se ha dado a conocer que llegará a Palmas Altas en 2036 y a Valme en 2040.

Según trasladaron fuentes de Fomento a este periódico, la opción en superficie se escogió "por dos obstáculos difíciles de superar en el trazado: el cruce de la SE-30 y el cauce del Guadaíra". Esta alternativa escogida, de entre una treintena de opciones, ya fue criticada anteriormente por los vecinos de Bellavista, que prefieren que pase por su avenida bajo suelo.