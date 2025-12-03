Un portal de Belén en la fachada de Correos: así es el mural más navideño de Dos Hermanas

Paco Ribas es uno de los pintores de cabecera en Dos Hermanas, afinacado en este municipio desde hace décadas y muy vinculado a su vida cultural. Con ese bagaje llega ahora a la oficina principal de Correos en Dos Hermanas, que durante todo el mes de diciembre se transforma en un espacio cultural para acoger una nueva exposición dedicada a su obra.

La exposición puede visitarse durante el horario habitual de la oficina de Correos, situada en la calle Doctor Caro Romero, de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h. Una oportunidad para descubrir, en un entorno inesperado y poco usual, la mirada de un artista que ha convertido la tradición y la vida local en el eje de su obra.

La muestra reúne una selección de pinturas centradas en motivos tradicionales y navideños, un tema adaptado especialmente a estas fechas y muy presente en el artista. Correos vuelve así a apostar por abrir sus instalaciones a iniciativas culturales, convirtiendo un espacio de uso cotidiano en una galería accesible para vecinos y visitantes. Esta idea, que ya había funcionado con éxito en una exposición anterior del propio Ribas, permite que cualquier persona que acuda a la oficina para realizar un trámite pueda detenerse a contemplar las obras y sumergirse en escenas que evocan tradición, memoria y ambiente festivo desde el punto de vista católico.

Ribas ha desarrollado una trayectoria marcada por la pintura al óleo y por un estilo realista que se mueve por la temática religiosa y la representación de escenas populares. Autodidacta en su formación artística, ha logrado consolidarse como una figura reconocible dentro del panorama local gracias a su dominio técnico y a la sensibilidad con la que retrata la identidad nazarena, desde estampas cofrades hasta escenas cotidianas y familiares.

La propuesta destaca el valor artístico de Ribas pero también su estrecha relación con la ciudad, sus obras reflejan la vida local en un estilo reconocible que conecta con la sensibilidad de un público amplio. Retratos, vírgenes, escenas de barrio y composiciones navideñas conforman un recorrido visual que reivindica la belleza de lo cercano y lo cotidiano, características centrales del trabajo del pintor.