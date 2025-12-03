Nuevos cortes de tráfico en el centro por las obras del tranvibús: la calle Laraña queda cerrada en su totalidad

Las obras de ampliación del carril bus para el tranvibús, que conectará Santa Justa con la Plaza del Duque, avanzan por la calle Laraña, que desde este miércoles está cortada en su totalidad. Hasta ahora, la calle Laraña estaba cortada parcialmente únicamente hasta el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, pero ahora el cierre de esta calle se extiende hasta la Plaza de la Encarnación, afectando de manera más amplia a la circulación en el entorno.

Según el Plan de Tráfico actualizado, se han establecido varias modificaciones con el objetivo de ordenar la movilidad durante el avance de los trabajos. Entre las medidas previstas por el Ayuntamiento de Sevilla destacan:

Habilitación de dos pasos peatonales alternativos entre las calles Orfila y Cuna, cuyo uso se irá adaptando al ritmo de la obra.

entre las calles Orfila y Cuna, cuyo uso se irá adaptando al ritmo de la obra. Cierre parcial del paso desde Orfila hacia Cuna, que solo se abrirá en horarios concretos para permitir la entrada y salida de los aparcamientos situados en Goyeneta, Cuna y Vargas Campos.

Las últimas fechas que se manejan para la conclusión de estas obras es que el tranvibús llegará a la Campana y la Plaza del Duque en la segunda mitad de 2026, "después del verano". Es la previsión que se maneja en Tussam para este autobús, que desde el pasado mes de septiembre conecta Sevilla Este y Torreblanca con Nervión, a la espera de su ampliación hasta el centro.

El recorrido será de unos 25 minutos, con tiempos de espera de entre cuatro y cinco minutos en las paradas. Y los 16 autobuses que harán este servicio de esta TB1 se espera que transporten a una media de entre 18.000 y 20.000 viajeros diarios.