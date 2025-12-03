Movilidad
Nuevos cortes de tráfico en el centro por las obras del tranvibús: la calle Laraña queda cerrada en su totalidad
Con el objetivo de ordenar la movilidad, el Ayuntamiento de Sevilla habilita pasos peatonales alternativos y cierra parcialmente el paso desde Orfila hacia Cuna
Las obras de ampliación del carril bus para el tranvibús, que conectará Santa Justa con la Plaza del Duque, avanzan por la calle Laraña, que desde este miércoles está cortada en su totalidad. Hasta ahora, la calle Laraña estaba cortada parcialmente únicamente hasta el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, pero ahora el cierre de esta calle se extiende hasta la Plaza de la Encarnación, afectando de manera más amplia a la circulación en el entorno.
Según el Plan de Tráfico actualizado, se han establecido varias modificaciones con el objetivo de ordenar la movilidad durante el avance de los trabajos. Entre las medidas previstas por el Ayuntamiento de Sevilla destacan:
- Habilitación de dos pasos peatonales alternativos entre las calles Orfila y Cuna, cuyo uso se irá adaptando al ritmo de la obra.
- Cierre parcial del paso desde Orfila hacia Cuna, que solo se abrirá en horarios concretos para permitir la entrada y salida de los aparcamientos situados en Goyeneta, Cuna y Vargas Campos.
Las últimas fechas que se manejan para la conclusión de estas obras es que el tranvibús llegará a la Campana y la Plaza del Duque en la segunda mitad de 2026, "después del verano". Es la previsión que se maneja en Tussam para este autobús, que desde el pasado mes de septiembre conecta Sevilla Este y Torreblanca con Nervión, a la espera de su ampliación hasta el centro.
El recorrido será de unos 25 minutos, con tiempos de espera de entre cuatro y cinco minutos en las paradas. Y los 16 autobuses que harán este servicio de esta TB1 se espera que transporten a una media de entre 18.000 y 20.000 viajeros diarios.
- Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Sevilla tiene un color aún más especial: Pastora Soler da el pistoletazo de salida a la Navidad 2026
- Abre el parque navideño más emblemático de Sevilla: con atracciones, mercadillo artesanal y su propia noria
- El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible