Padres de alumnos cortarán el tráfico en Sevilla Este por la falta de limpieza en los colegios

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 'Caracol' del CEIP 'Jacarandá' de Sevilla Este ha convocado para el próximo 10 de diciembre una protesta para denunciar la falta de limpieza en el centro educativo, una situación que consideran insostenible y que les llevará a realizar un corte de tráfico de una hora en la Avenida de las Ciencias como medida de presión.

Convocatoria y recorrido de la protesta

En concreto, el AMPA ha detallado en un comunicado este miércoles que van a organizar una manifestación que partirá a las 18:00 horas del 10 de diciembre desde el nuevo centro cívico Sevilla Este, en la confluencia de las calles Fernanda Calado Rosales y Flor de Gitanilla, para avanzar desde allí hasta la cercana Avenida de las Ciencias, procediéndose "durante una hora al corte del tráfico rodado".

A esta movilización han confirmado su adhesión y asistencia las AMPA Albahaca (colegio Maestro José Fuentes), Mapache (Isbilya), Calipso (Tartessos), y Los Manantiales, del CEIP El Manantial, así como Palote (Lope de Rueda) y Arcoiris (Concepción de Estevarena), de la vecina barriada de Parque Alcosa, según han avanzado desde el AMPA del colegio Jacarandá.

Denuncias sobre el estado del centro

Esta asociación de padres subraya que, con esta acción, "toma la iniciativa" y da un nuevo "paso en la búsqueda de soluciones a la falta de limpieza en sus instalaciones, un conflicto que empieza a tomar tintes de desesperación para los afectados, toda vez que no solo ha empeorado en las últimas semanas, sino que además se hace extensivo a la práctica totalidad de los centros educativos de la zona", según advierten.

Han indicado además que a esta protesta también se sumarán sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla, "en tanto que directamente afectados por el drástico recorte de personal en los servicios de limpieza, en lo que ya no puede ocultar una intención espuria de privatizar este servicio municipal", añaden desde el AMPA 'Caracol'.

"Como padres, nos sentimos directamente estafados" por el actual equipo de gobierno local (PP), agregan desde la asociación, que en esa línea señalan que, ante sus "primeras quejas públicas por la merma de efectivos, la administración local reaccionó enviando a una limpiadora por la mañana y a otro --esquilmando a otro colegio cercano-- por la tarde, con lo cual la problemática quedó parcial y temporalmente solventada".

"Desafortunadamente, cuando la situación se ha tranquilizado desde el punto de vista mediático, el Ayuntamiento no ha tenido reparos en devolvernos nuevamente a la situación anterior" y, "de hecho, estamos peor, pues sigue sin llevar a cabo las contrataciones necesarias, con lo que malvivimos con dos trabajadores, que será uno en las próximas semanas por diversas casuísticas laborales, para 650 alumnos, más de medio centenar de profesores y el personal de extraescolares", continúa exponiendo el comunicado del AMPA Caracol.

Estado del centro y responsables señalados

Según esta asociación de padres, el citado centro educativo "sigue en un estado deplorable, con quejas de picaduras a menores --las obras de las pistas continúan y ha seguido lloviendo, dos factores que contribuyen a mantener un ecosistema viable para nuestro nutrido muestrario de insectos-- y, para más inri", no se trata "de una problemática concreta" de dicho colegio, "sino que afecta a todo el entorno", agregan.

Desde el AMPA Caracol responsabilizan de esta situación, "de manera directa, y en orden ascendente, a la delegada municipal de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, Blanca Gastalver; el delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores; y, por supuesto, el alcalde, José Luis Sanz, último responsable de la privatización encubierta de la que ya por desgracia no nos puede caber ninguna duda con declaraciones tan cínicas como que 'el servicio de limpieza no termina de funcionar' debido a las vacantes que él mismo propicia y no cubre", apostillan desde la asociación.

Finalmente, "y en respuesta a una aseveración del alcalde en el Pleno", desde esta asociación subrayan que, "por supuesto, la pretensión última de las AMPA es que nuestros colegios estén limpios, pero no a cualquier coste", y "limpieza y gestión tienen que ir de la misma mano, la del Ayuntamiento", porque estos padres no creen "en la privatización", según concluyen sentenciando.