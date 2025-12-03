La pizzería de Sevilla que tiene una de las tres mejores pizzas de toda España: con uvas, nueces y mucho queso

Una de las tres mejores pizzas de toda España se hace en Sevilla. Así lo ha señalado el III Campeonato de España de Pizzas 2025, que escogió entre las 15 finalistas dos pizzerías de Sevilla, de las que una de ellas finalmente se ha alzado con el tercer puesto.

La final de la prestigiosa competición enfrentó a pizzerías de todo el país, entre las que se encontraban dos negocios de Sevilla: 'La Bicicleta Pizzería' de Dos Hermanas con su pizza 'Circus' y el restaurante 'Berrinche Amasa la fiera' con su pizza 'La Fiera'.

La pizza sevillana que ha conquistado el Campeonato de España de Pizzas

Finalmente, la organización ha comunicado los ganadores del III Campeonato de España de Pizzas 2025, que se ha saldado con el primer puesto para la pizzería 'Harinella' de Valencia con su pizza 'Kaori Chan' y el segundo puesto para la pizzería 'La Felisa' de León con la pizza 'La Montenegro'.

El tercer puesto ha ido a parar a una pizzería sevillana, 'La Bicicleta Pizzería' de Dos Hermanas. Se trata de un restaurante italiano que abrió sus puertas desde 2010 y que, desde entonces, ha sumado distintos reconocimientos como el Solete Repsol o el premio a Mejor Bocadillo de Andalucía en 2023.

Así es la pizza Circus: ingredientes, sabor y por qué ha sido premiada

Ahora, se ha alzado con el tercer puesto del Campeonato de España de Pizzas con su pizza 'Circus'. Una creación culinaria que cuenta con una base de mozzarella, mezcla de quesos con gorgonzola, copa de chacina italiana, guanciale y uvas.

Tras salir del horno, la pizza se termina incorporándole miel, nueces, mascarpone y un toque de crujiente de parmesano, en un "equilibrio perfecto entre dulce, salario y cremoso".

Esta pizzería de Sevilla ha ganado el tercer premio en el Campeonato de España de Pizzas / .

Precio, horarios y dónde probar la pizza más sorprendente de Sevilla

"Circus es una pizza pensada para paladares diferentes y amantes de lo dulce y lo salado", señalan desde la organización del Campeonato, que afirma que su creación es "de otro planeta" no solo por su sabrosa masa, sino por las sensaciones diferentes que crean cada uno de sus ingredientes en el paladar.

Una pizza que se puede degustar en su local de la avenida de España número 77 de Dos Hermanas por 17,90 euros.

Para ello, es necesario acudir a su establecimiento los lunes de 20.30 a 23.30 horas, mientras que, de miércoles a domingo, el horario es de 13.30 a 16.00 horas y de 20.30 a 22.30 horas. Los martes, por su parte, el establecimiento permanece cerrado.