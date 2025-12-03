La cita perfecta para los amantes del chocolate: recorrido, fecha y horario

Son muchas las historias que envuelven a este producto de nuestro día a día, que está mucho más relacionado con Sevilla de lo que pensamos. Y es por ello que el chocolate es el protagonista de este tour de Sevilla a la Carta, donde se podrá conocer la historia olvidada de la llegada del cacao a Europa a lo largo de los siglos.

El próximo sábado 6 de diciembre a las 12.00 horas a través de diferentes paradas como San Pablo, Magdalena, Laraña los asistentes conocerán y tocarán los menajes que estaban en todas las casas sevillanas en el pasado. “No sabía que se habían inventado platos especiales para tomar chocolate y no mancharse" comenta una visitante.

CARTEL HISTORIAS DEL CHOCOLATE / Sevilla a la Carta

El cacao llegó a España cuando en 1544 el fraile dominico Bartolomé de las Casas mandó una delegación a la península para visitar a Felipe II, y uno de los productos que traen es el cacao. Es por ello que en la mayoría de las referencias que tenemos de la llegada del cacao desde el continente americano y las primeras recetas con chocolate, Sevilla está presente siempre, de una u otra forma.

El tour finaliza en la Plaza de San Francisco, donde se probó por primera vez el chocolate en toda Europa. Son muchos los sevillanos y andaluces que escribieron libros en los siglos XVI y XVII sobre el cacao, sus cualidades, beneficios y abusos. Y fue en el siglo XIX cuando abrieron las primeras fábricas y locales de chocolate en los que se aplicaron nuevas tecnologías para darles usos innovadores a este producto.

La chocolatera, utensilio muy popular en las cocinas de Andalucía / Sevilla a la Carta

Las entradas se pueden comprar a través de la página web, con un precio de 9 euros excepto para los menores de 10 años que pueden hacer el tour completamente gratis.

Esta ruta es el plan perfecto para los amantes del dulce y del chocolate, para poder conocer muchas más anécdotas e historias sobre la llegada de este producto a Europa. Un repaso por el patrimonio olvidado de la ciudad: el cacao y el chocolate.