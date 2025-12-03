La Rinconada abre su programación navideña con dos conciertos gratuitos de El Jose y Javier Ruibal

La Rinconada inaugurará su temporada cultural navideña con una doble cita musical gratuita dentro del festival Estación de las Letras, que cierra su ciclo de otoño con dos artistas de primer nivel: El Jose y Javier Ruibal. Los conciertos, organizados por el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada en colaboración con la Diputación de Sevilla, se celebrarán los días 6 y 8 de diciembre, ambos a las 12.00 horas en los centros culturales Antonio Gala y La Villa.

La iniciativa forma parte del Festival de las Buenas Letras, una propuesta que combina música y palabra y que se ha consolidado como una de las citas destacadas del calendario cultural apoyado por la Diputación.

Las entradas gratuitas ya están disponibles en entradas.larinconada.es o en la taquilla de La Villa, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas.

El Jose presenta su gira "Los pies en el mar"

El Jose llega el 6 de diciembre al Centro Cultural Antonio Gala de La Rinconada / El Correo

El 6 de diciembre, El Jose aterriza en el Centro Cultural Antonio Gala, con una propuesta que mezcla rock progresivo andaluz, letras afiladas y un estilo propio que ha convertido su gira "Los pies en el mar" en un éxito de público. En este nuevo espectáculo, el artista presentará avances de su próximo álbum, con temas ya conocidos por sus seguidores como “Los pies en el mar”, “La Sospecha” y “Emosido engañados”, este último banda sonora del cortometraje "Inquilinos", de Adrián Ordoñez.

La banda —Jose Miguel Romerosa, Alberto Sapillo, Nano Díaz, Juanma García Navia, Julián Suárez y Jesús Santiago— llega a uno de sus mejores momentos creativos tras recorrer salas y festivales de toda España, consolidando un directo enérgico, emocional y profundamente andaluz.

Javier Ruibal en formato trío

Javier Ruibal llega con "En Directo" el 8 de diciembre al Centro Cultural La Villa de La Rinconada / Pepa Niebla

La clausura del ciclo llegará con Javier Ruibal el 8 de diciembre en el Centro Cultural La Villa. Una de las voces más reconocidas de la música española, que presentará su formato trío "En directo". Subirá al escenario acompañado por Javi Ruibal en las percusiones y José Recacha a las guitarras y el bajo.

Con más de cuarenta años de trayectoria, un Premio Nacional de Músicas Actuales, un Goya, la Medalla de Oro de Andalucía y más de quince discos publicados, Ruibal mantiene la esencia que lo caracteriza: un sonido fronterizo y elegante que navega entre el flamenco, el jazz y las músicas del mundo. Su voz cálida y su cercanía en este formato íntimo ofrecen una experiencia emocional única.

El artista ha colaborado con figuras como Martirio, Ana Belén, Pasión Vega, Pablo Milanés, Joaquín Sabina, Celtas Cortos o Carmen París, y su influencia se extiende a nuevas generaciones de músicos de raíz.