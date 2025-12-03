Estos son los ganadores del sorteo de las 58 VPO de Pino Montano

Ya se conocen los ganadores del sorteo de las 58 VPO en régimen de alquiler, desarrollados bajo modelo cohousing. Emvisesa ha realizado el sorteo de las viviendas este martes 3 de diciembre tras terminar el plazo de alegaciones de la lista provisional de admitidos para optar una de las 58 viviendas de Pino Montano.

El acto ha sido conducido por Valentín Salas, responsable del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla, junto al notario Arturo Otero; y Clara González, miembro de la sección Comercial de Emvisesa. El sorteo, que ha comenzado a las 09:30 horas en la sede de la empresa municipal de la vivienda, ha sido retransmitido en directo a través del canal de Instagram, así como en canal de YouTube de Emvisesa.

El sorteo final

En total había 3.053 solicitudes válidas. En esta ocasión, se han celebrado tres sorteos, uno para cada uno de los cupos recogidos en las bases. A cada uno de los solicitantes admitidos se le había asignado previamente un número aleatorio, con el que ha participado en los sorteos.

Los solicitantes serán llamados por Emvisesa en orden ascendente, comenzando por el número extraído y hasta agotar las viviendas disponibles. Los números seleccionados en los tres sorteos han sido:

En el cupo de personas con movilidad reducida ha salido el número 83.

En el cupo de víctimas de violencia de género ha salido el número 457.

En el resto de cupos ha salido el número 2.188.

Así será la promoción en "Parque Sierra Castril" en Pino Montano

Se trata de una promoción innovadora desarrollada bajo el modelo cohousing y con espacios de uso compartido, destinada íntegramente a familias y unidades de convivencia con menores a su cargo inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla (RPMDVP). Los precios de los alquileres oscilan entre 295 euros y 468 euros y se encuentran en el edificio de Parque Sierra de Castril, número 4 (Pino Montano, Sevilla), junto al Carrefour.