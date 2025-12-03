Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Susto en el Metro de Sevilla: un hombre pierde el conocimiento y tienen que reanimarlo dentro del vagón

El personal del Metro de Sevilla asistió de urgencia a un pasajero que se desvaneció en un vagón, llegando a utilizar un desfibrilador para estabilizarlo

Estación de Plaza de Cuba en la zona de los andenes

Estación de Plaza de Cuba en la zona de los andenes / Paloma Troya

Paloma Troya

Paloma Troya

Un hombre ha sufrido esta mañana, alrededor de las 9:45, un desmayo mientras viajaba en un vagón del Metro de Sevilla, a la altura de Los Remedios. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el pasajero perdió el conocimiento en pleno trayecto, obligando a detener la marcha para que pudiera recibir atención urgente.

El tren llegó hasta la estación de Plaza de Cuba, donde bajaron al afectado del vagón y más de cuatro operarios del servicio de Metro y personal de seguridad le prestaron asistencia inmediata. Fuentes consultadas por este periódico señalan que uno de los trabajadores llegó a utilizar un desfibrilador externo automático (DEA) para estabilizarlo mientras llegaban los servicios sanitarios.

Noticias relacionadas y más

Por el momento se desconocen las causas que motivaron el desvanecimiento, así como la edad o estado actual del hombre. El incidente generó expectación entre los usuarios, aunque la circulación volvió a la normalidad una vez que el afectado fue atendido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
  2. Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
  3. El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
  4. Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
  5. El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
  6. Sevilla tiene un color aún más especial: Pastora Soler da el pistoletazo de salida a la Navidad 2026
  7. Abre el parque navideño más emblemático de Sevilla: con atracciones, mercadillo artesanal y su propia noria
  8. El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible

Susto en el Metro de Sevilla: un hombre pierde el conocimiento y tienen que reanimarlo dentro del vagón

Un incendio en un local de Nervión obliga a intervenir a Bomberos y Policía Local

Un incendio en un local de Nervión obliga a intervenir a Bomberos y Policía Local

Un autobús de Tussam sale ardiendo en la Cartuja

Un autobús de Tussam sale ardiendo en la Cartuja

Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa

Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa

El Bus de la Ilusión regresa a Sevilla por Navidad: una divertida ruta por la ciudad con un fin solidario

El Bus de la Ilusión regresa a Sevilla por Navidad: una divertida ruta por la ciudad con un fin solidario

El Puerto de Sevilla adecuará una bolsa de suelo para proyectos industriales como la gran planta de amoniaco verde

El Puerto de Sevilla adecuará una bolsa de suelo para proyectos industriales como la gran planta de amoniaco verde

Cuarenta municipios de Sevilla avanzan con la Diputación en el plan para construir 1.182 VPO en venta y alquiler

Cuarenta municipios de Sevilla avanzan con la Diputación en el plan para construir 1.182 VPO en venta y alquiler

Se busca al dueño de un sobre con una gran cantidad de dinero perdido en Sevilla

Se busca al dueño de un sobre con una gran cantidad de dinero perdido en Sevilla
Tracking Pixel Contents