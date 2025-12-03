Sucesos
Susto en el Metro de Sevilla: un hombre pierde el conocimiento y tienen que reanimarlo dentro del vagón
El personal del Metro de Sevilla asistió de urgencia a un pasajero que se desvaneció en un vagón, llegando a utilizar un desfibrilador para estabilizarlo
Un hombre ha sufrido esta mañana, alrededor de las 9:45, un desmayo mientras viajaba en un vagón del Metro de Sevilla, a la altura de Los Remedios. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el pasajero perdió el conocimiento en pleno trayecto, obligando a detener la marcha para que pudiera recibir atención urgente.
El tren llegó hasta la estación de Plaza de Cuba, donde bajaron al afectado del vagón y más de cuatro operarios del servicio de Metro y personal de seguridad le prestaron asistencia inmediata. Fuentes consultadas por este periódico señalan que uno de los trabajadores llegó a utilizar un desfibrilador externo automático (DEA) para estabilizarlo mientras llegaban los servicios sanitarios.
Por el momento se desconocen las causas que motivaron el desvanecimiento, así como la edad o estado actual del hombre. El incidente generó expectación entre los usuarios, aunque la circulación volvió a la normalidad una vez que el afectado fue atendido.
