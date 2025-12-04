Sevilla tendrá tres nuevos albergues para personas sin hogar fuera de la Macarena a partir de junio de 2026

La concentración de la mayor parte de recursos para las personas sin hogar de Sevilla en la zona de la Macarena ha puesto sobre la mesa la necesidad de descongestionar la zona, un debate que se ha avivado en los últimos meses y que abrió la posibilidad de abrir dos albergues en San Jerónimo y el Cerro. Estos proyectos contaron con un gran rechazo vecinal y quedaron paralizados.

La promesa del Gobierno municipal pasaba por cerrar este año el centro ubicado en el Hogar Virgen de los Reyes, aunque no será posible, por ahora. Muy cerca de allí, en la calle Perafán de Rivera, se encuentra el de acogida, que el equipo municipal plantea reducir en un 40%. Es decir: que de las 185 plazas destinadas a personas sin techo pase a ofrecer 74. Estas medidas, orientadas a "descentralizar" los servicios sociales de la zona destinados a este fin, iban acompañadas de la construcción de nuevos albergues.

El pasado verano, el Ayuntamiento licitó el servicio de gestión de tres centros de alta tolerancia (CAT) para personas en situación de exclusión social y sin hogar, con una duración de dos años, un contrato que ha sido adjudicado a finales de noviembre a la UTE CAT 26-28 DOC 2001 SL-Aossa Global SA y aprobado por la Junta de Gobierno por la vía de urgencia el pasado viernes. El importe final es de 7,1 millones de euros, 400.000 euros por debajo del presupuesto base de licitación, esto es, una bajada del 5%. Precisamente Aossa Global fue la adjudicataria del contrato para abrir el albergue de personas sin techo en Hytasa, que quedó rescindido en 2022 tras la fuerte oposición vecinal.

Dos años de contrato

La documentación pública recoge que durante los primeros cinco meses del contrato -en lo que es la primera fase del mismo-, los servicios se prestarán "preferentemente" en las instalaciones del Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes.

La segunda fase ocupará los 19 meses restantes del contrato y el servicio se desarrollará "en los tres locales que ponga a disposición la entidad adjudicataria" ininterrumpidamente de lunes a domingo, durante las 24 horas del día, en un plazo de dos años. Dentro del pliego se explica que la ubicación de estos tres locales será en Sevilla capital y que se exceptúan las siguientes áreas: distrito Macarena, Triana y Casco Antiguo, Polígono Sur, Polígono Norte, y Cerro-Amate. Durante los meses anteriores, la adjudicataria podrá realizar los trámites al objeto de buscar, en su caso, habilitar y disponer de las licencias y autorizaciones exigidas legalmente para los nuevos tres centros.

Es decir, una vez que se formalice el contrato habrá que sumar estos cinco meses, por lo que previsiblemente estos nuevos albergues, de los que se desconocen aún las ubicaciones, abrirán sus puertas a partir del mes de junio del año que viene.

Zonas excluidas

Y es que el Ayuntamiento ha acotado las zonas excluidas -entre ellas Cerro-Amate, aunque no se cita a San Jerónimo- a través del pliego de condiciones técnicas y será la empresa adjudicataria la que proponga los posibles inmuebles. Hay que tener en cuenta que esta está obligada, antes de comenzar las actuaciones de adecuación (si las hubiera) o de llevar a cabo la petición de las oportunas licencias, a presentar un informe a la persona responsable del contrato para su visto bueno, en la que consten todos los requisitos, entre ellos, el plano de localización.

El Acuerdo para transformar Sevilla firmado entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la portavoz de Vox, Cristina Peláez, gracias al que el Gobierno local aprobó los presupuestos de 2025 de la capital, incluía los planes de crear tres nuevos centros diferenciados, "de menor capacidad en cuanto al número de plazas" y que "estarán atendidos por personal especializado y con una ratio de un técnico por cada usuario".

Así serán los tres nuevos centros

Estos tres inmuebles distintos deberán tener salida exterior, una o dos plantas, y serán puestos a disposición por la compañía que se haga con la licitación. El tamaño no podrá ser inferior a 410 metros cuadrados, según recoge el pliego. Además, deberán tener fácil acceso en transporte público, es decir, tener una parada de autobús de Tussam, del metrocentro o del tranvibús como máximo a 500 metros.

Deberán tener además una sala de acogida, otra diáfana que haga las veces de comedor, salón de TV y lugar de encuentro, dos despachos de profesionales, así como habitaciones con camas para 25 usuarios en literas o no, bien en habitaciones de 2, 3 o 4 camas máximo, teniendo en cuenta que 5 de los 25 usuarios serán convalecientes.

También tendrá un office-cocina dotado con electrodomésticos, baños completos con placas de ducha y adaptados y un espacio para lavandería con lavadora, secadora, almacén para ropa y productos limpieza.