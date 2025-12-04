El alcalde de Sevilla cita a los sindicatos de Policía Local para retomar el diálogo a las puertas del puente de diciembre

El gobierno de José Luis Sanz trata de buscar una salida dialogada al conflicto de la Policía Local. Tras las declaraciones de los sindicatos con más representación en la Policía Local criticando el decreto de emergencia y la falta de acuerdo en trono al Plan de Navidad, el gobierno ha tendido la mano al "diálogo" y el alcalde, José Luis Sanz, ha citado a los representantes de los trabajadores para tratar de buscar una solución al conflicto a las puertas del puente de diciembre.

De momento, el fin de semana arranca con un dispositivo condicionado por la respuesta de los agentes al decreto de emergencia aprobado por el gobierno de la ciudad y con el riesgo de que se pueda repetir el mismo plante del pasado fin de semana cuando una parte de la plantilla convocada a los puestos no acudió al estar de baja.

En la organización del servicio, el Ayuntamiento ha establecido que el 6 de diciembre hay 367 agentes que deben realizar 2.936 horas extra mientras que el día 8 se requieren 330 que realicen 2.640 horas. Sin embargo, ante el bloque del acuerdo presupuestario propuesto en el Pleno de la ciudad, Hacienda ha emitido un informe en el que advierte que "no se pueden autorizar por falta de disponibilidad presupuestaria".

En este escenario, el alcalde se reunirá con los sindicatos a las puertas de uno de los fines de semana con más afluencia de público al centro de Sevilla con la amenaza de que se produzcan bajas masivas por enfermedad de los agentes convocados al dispositivo como ocurrió el pasado fin de semana.

El plan funciona

Pese al conflicto existente, el gobierno de la ciudad, a través de su portavoz, Juan Bueno, ha defendido que el dispositivo "está funcionando con normalidad" y ha destacado el trabajo de "muchos agentes que están anteponiendo su vocación de servicio público a pesar de las presiones". "No hay ausencia de policía", destacó.

Asimismo, Bueno incidió en que la seguridad es "una prioridad" para el Gobierno municipal y afirmó que "se está trabajando" en una nueva RPT. "La propuesta por parte de la Jefatura está lista a falta de los debidos controles de la Administración", ha afirmado.

En esta línea, ha indicado que el Gobierno ha "desbloqueado" una serie de mejoras en el Cuerpo en los sistemas de comunicaciones internos, la adquisición de los 21 nuevos terminales de radio, los nuevos cascos integrales de motoristas, el calzado técnico, las pistolas Taser, las cámaras personales de apoyo, la nueva funda de los chalecos antibalas, el nuevo analizador de drogas para controles preventivos o los nuevos etilómetros. o la inversión de más de 13 millones de euros en la renovación de los vehículos.