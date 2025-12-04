Desde un aplique de pared por 20 euros a una consola de madera por 200: el Alfonso XIII vende sus muebles por una buena causa

El hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection Hotel, Sevilla, pondrá a la venta la semana que viene una selección de muebles con un fin solidario: apoyar los programas de Unicef a favor de la infancia en alguno de los países más vulnerables del mundo. Desde el próximo martes 9 de diciembre hasta el jueves 11, las piezas seleccionadas estarán a disposición del público de 16:00 a 20:00 en una exposición en el Bar ENA Sevilla, un establecimiento en el hotel.

El mobiliario pertenece a los tres estilos de decoración del hotel, castellano, andaluz y árabe. Junto a piezas como lámparas, apliques, alfombras, colchones y somieres, destacan otras piezas como butacas, consolas o sillas. Como aclara Unicef en una nota, las piezas que pueden verse en la exposición son informativas de cada modelo a la venta y de las unidades que pueden adquirirse.

Las personas interesadas podrán dejar abonado el importe de los artículos elegidos en la recepción del hotel, junto a sus datos de contacto, para programar la posterior recogida. Los precios de salida oscilan entre los 20 euros de un aplique de pared, o los 40 de algunos modelos de lámparas de mesa, a los 200 euros de las consolas de madera y mármol. Todo el importe recaudado irá destinado íntegramente a favor de Uniced España.

El Hotel Alfonso XIII colabora con UNICEF, organización líder en infancia, desde hace más de 15 años con distintas iniciativas destinadas a recadar fondos a beneficio de la organización. De este modo, UNICEF puede transformar la ayuda recibida en vacunas que salvan vidas, educación, salud, nutrición o protección para algunos de los niños y niña más vulnerables del mundo. Esta es la primera vez que el establecimiento hace una venta al público desde el hotel con un fin solidario. Los interesados pueden dirigirse al hotel en las fechas de la venta para obtener más información.