Música
Un concierto llenará de espíritu navideño San Luis de los Franceses
Diputación promueve un concierto de Navidad en San Luis de los Franceses el viernes 12 de diciembre
El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla celebrará el próximo viernes 12 de diciembre un Concierto de Navidad en la Iglesia del Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses, una cita musical que forma parte del programa de dinamización de este bien patrimonial y que estará interpretada por el Quinteto de Oboe y Cuerdas (Quinteto OBC).
Según una nota remitida por la institución provincial, el espectáculo comenzará a las 20:30 horas y la apertura de puertas de la Iglesia se producirá media hora antes, a las 20:00 horas. El viernes 5 salen a la venta las entradas a un precio de 5 euros y exclusivamente en formato de venta online.
El quinteto está compuesto por Gabriel Naranjo Ríos como oboe solista, Elena Fernández González como primer violín, Enrique Chaves Sánchez como segundo violín, Ignacio Manzano Fernández como viola y Ana Sánchez Barrueco al violonchelo.
- Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- Andalucía se prepara para la mayor huelga médica en 30 años: claves y servicios mínimos de un parón de 4 días
- El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible
- Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa
- Mega Ozone Bowling llega este martes a Sevilla Este con el mayor centro de ocio de Europa
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia