Un concierto llenará de espíritu navideño San Luis de los Franceses

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla celebrará el próximo viernes 12 de diciembre un Concierto de Navidad en la Iglesia del Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses, una cita musical que forma parte del programa de dinamización de este bien patrimonial y que estará interpretada por el Quinteto de Oboe y Cuerdas (Quinteto OBC).

Según una nota remitida por la institución provincial, el espectáculo comenzará a las 20:30 horas y la apertura de puertas de la Iglesia se producirá media hora antes, a las 20:00 horas. El viernes 5 salen a la venta las entradas a un precio de 5 euros y exclusivamente en formato de venta online.

El quinteto está compuesto por Gabriel Naranjo Ríos como oboe solista, Elena Fernández González como primer violín, Enrique Chaves Sánchez como segundo violín, Ignacio Manzano Fernández como viola y Ana Sánchez Barrueco al violonchelo.