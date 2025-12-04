Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un concierto llenará de espíritu navideño San Luis de los Franceses

Diputación promueve un concierto de Navidad en San Luis de los Franceses el viernes 12 de diciembre

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla celebrará el próximo viernes 12 de diciembre un Concierto de Navidad en la Iglesia del Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses, una cita musical que forma parte del programa de dinamización de este bien patrimonial y que estará interpretada por el Quinteto de Oboe y Cuerdas (Quinteto OBC).

Según una nota remitida por la institución provincial, el espectáculo comenzará a las 20:30 horas y la apertura de puertas de la Iglesia se producirá media hora antes, a las 20:00 horas. El viernes 5 salen a la venta las entradas a un precio de 5 euros y exclusivamente en formato de venta online.

El quinteto está compuesto por Gabriel Naranjo Ríos como oboe solista, Elena Fernández González como primer violín, Enrique Chaves Sánchez como segundo violín, Ignacio Manzano Fernández como viola y Ana Sánchez Barrueco al violonchelo.

Ultimátum de la jueza a la Inspección de Trabajo para recabar los datos que faltan para la venta de La Cartuja Pickman

Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa

Tussam abrirá en enero una nueva línea rápida que conectará San Bernardo y el Prado con Isla Natura en Palmas Altas

Mirador de Sevilla en Gelves: la nueva vida en altura que transforma el Aljarafe

La operación para salvar Cartuja Pickman sufre un nuevo revés: el Juzgado paraliza el proceso de compra

