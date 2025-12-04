Proyecto social
"Una cerveza cortada solidaria, por favor": la nueva iniciativa para ayudar a los niños más desfavorecidos del Polígono Sur
Este año los más pequeños de familias desfavorecidas podrán disfrutar de regalos por el gesto de unas jóvenes sevillanas que han contado con la colaboración de bares de Sevilla como Casa Ricardo, La Doma de Viapol o El Sifón
Este año la ilusión de los niños del Polígono Sur les va a llegar este 6 de enero a través de la iniciativa de ocho jóvenes sevillanas que en estas fechas han transformado el gesto de tomarse una cerveza en regalos para los niños.
La idea les surgió en noviembre, cuando estas amigas decidieron transformar un gesto muy común en estas fechas por las reuniones y reencuentros, en una forma de ayudar a los más desfavorecidos del barrio. Con la ayuda de Sergio Codera, sacerdote de la Parroquia Jesús Obrero, elegirán los regalos según las necesidades y las cartas que escriban los niños.
"La idea nace porque queríamos ayudar de una forma que fuese fácil para todos y algo que le gusta hacer a todo el mundo es irse a tomar una cervecita con su amigo en la calle", nos cuenta Marta Cerezo, una de las impulsoras de esta iniciativa.
Su funcionamiento es muy sencillo, cuando vayas a uno de los bares que participa le puedes pedir al camarero La Cortada Solidaria, y en ella va el suplemento que cada bar puede elegir, entre 10 y 20 céntimos, que va a destinar a la compra de los regalos. Para saber que bares entran en esta iniciativa, tienen disponible un mapa con todos ellos señalados para que no dudes a cuales tienes que ir, además de pegatinas y folletos en el propio bar.
Desde el 1 de diciembre y hasta el 3 de enero se puede ir a los más de 20 bares que ya colaboran, como Casa Ricardo, La Doma de Viapol o El Sifón, y en sus redes sociales puedes ver el precio de la cerveza de muchos de los participantes.
"Con estos 10 céntimos, si todos aportamos un granito de arena se pueden construir cosas muy grandes. Es por ello que animo a que ningún niño se quede sin juguete esta navidad", pide Marta la colaboración de la población con este sencillo gesto, pero que tanto podemos ayudar.
- Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- Andalucía se prepara para la mayor huelga médica en 30 años: claves y servicios mínimos de un parón de 4 días
- El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible
- Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa
- Mega Ozone Bowling llega este martes a Sevilla Este con el mayor centro de ocio de Europa
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia