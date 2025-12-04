"Una cerveza cortada solidaria, por favor": la nueva iniciativa para ayudar a los niños más desfavorecidos del Polígono Sur

Este año la ilusión de los niños del Polígono Sur les va a llegar este 6 de enero a través de la iniciativa de ocho jóvenes sevillanas que en estas fechas han transformado el gesto de tomarse una cerveza en regalos para los niños.

La idea les surgió en noviembre, cuando estas amigas decidieron transformar un gesto muy común en estas fechas por las reuniones y reencuentros, en una forma de ayudar a los más desfavorecidos del barrio. Con la ayuda de Sergio Codera, sacerdote de la Parroquia Jesús Obrero, elegirán los regalos según las necesidades y las cartas que escriban los niños.

Creadoras de la iniciativa 'La cortada solidaria' con el párroco Sergio Cordera / Salesianos Jesús Obrero

"La idea nace porque queríamos ayudar de una forma que fuese fácil para todos y algo que le gusta hacer a todo el mundo es irse a tomar una cervecita con su amigo en la calle", nos cuenta Marta Cerezo, una de las impulsoras de esta iniciativa.

Su funcionamiento es muy sencillo, cuando vayas a uno de los bares que participa le puedes pedir al camarero La Cortada Solidaria, y en ella va el suplemento que cada bar puede elegir, entre 10 y 20 céntimos, que va a destinar a la compra de los regalos. Para saber que bares entran en esta iniciativa, tienen disponible un mapa con todos ellos señalados para que no dudes a cuales tienes que ir, además de pegatinas y folletos en el propio bar.

Desde el 1 de diciembre y hasta el 3 de enero se puede ir a los más de 20 bares que ya colaboran, como Casa Ricardo, La Doma de Viapol o El Sifón, y en sus redes sociales puedes ver el precio de la cerveza de muchos de los participantes.

"Con estos 10 céntimos, si todos aportamos un granito de arena se pueden construir cosas muy grandes. Es por ello que animo a que ningún niño se quede sin juguete esta navidad", pide Marta la colaboración de la población con este sencillo gesto, pero que tanto podemos ayudar.