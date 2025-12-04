Sevilla, frente al riesgo de otro plantón de policías en el puente: solo se podrán cubrir los eventos prioritarios

Sevilla superará el 75% de ocupación hotelera durante el próximo puente de la Constitución y la Inmaculada, según el sondeo de la Consejería de Turismo. Una masiva afluencia de visitantes que coincide con el conflicto laboral que mantienen Ayuntamiento y Policía Local esta Navidad, que registró el pasado fin de semana cerca de 450 ausencias entre los agentes, tal como informan fuentes municipales. Ante un posible escenario similar, las autoridades ya han movido ficha, y se prepara "un operativo con eventos ordenados según la necesidad de presencia policial" en caso de falta de efectivos.

Del total de 682 agentes citados para trabajar el pasado fin de semana, en el que se celebró el encedido de las luces o el Gran Derbi, se constataron "449 ausencias" en el personal de la Policía Local, según detallan fuentes oficiales. Un panorama contra el que ha decidido reaccionar el Gobierno de José Luis Sanz: "Se están analizando los motivos de todas esas bajas, y hay reuniones previstas por si se puede llevar a cabo algún tipo de actuación judicial, aparte de abrir expedientes disciplinarios a aquellos que no las tengan bien justificadas", afirmó este lunes el propio Sanz.

El dispositivo para este puente de diciembre aún no está definido, aunque para su elaboración sí se está teniendo en cuenta "que no acudan todos los efectivos nombrados", según apuntan fuentes consultadas por este medio. Por ello, desde el Cecop se contemplan despliegues alternativos "dando prioridad a los eventos en los que sea más necesaria la presencia policial", tal como declaran estas voces.

"El que tenga que trabajar, trabajará"

"El alcalde de Sevilla es un cobarde. No decreta personalmente a los policías, y no lo hace porque sabe que lo perdería a los tribunales", afirma por su parte Santiago Raposo, delegado del Csif en la Policía Local, que señala que de cara a este puente "se repetirá" el mismo escenario del pasado fin de semana. "Un decreto significa que debes coger agente por agente y papel por papel informándole de cuándo tiene que trabajar. Pero ahí podríamos denunciar, tal como pasó en Granada", subraya Raposo.

"El que tenga que trabajar, trabajará, y el que no, pues no", resume Luis Val, presidente del Sppme-A en Sevilla. "Aunque se debe tener en cuenta que hay un problema de gripe importante, tal como ha explicado ya el Ministerio de Sanidad. Y que también la Jefatura tiene que hacer las comunicaciones según la ley, de forma que se pueda demostrar ante el Juzgado que se me ha notificado", asevera Val.

Asimismo, ambos representantes sindicales coinciden en señalar que "se ha implantado un plan de emergencias que no se ajusta a la realidad". Este decreto, demandado tanto por Sppme-A como por el Csif, obliga a los agentes a hacer horas extra, aunque "los eventos de Navidad no son una emergencia", justifica Santiago Raposo. "Seguimos diciendo que el decreto no avala la escasa negociación del alcalde. Su incapacidad para negociar y su imposición nos ha llevado a esto", destaca por su parte Luis Val.

"El señor Sanz está creando un verdadero conflicto entre los ciudadanos y su Policía Local. Y eso nos preocupa, y es de irresponsable", afirma el delegado del Csif. "Por nuestra parte, no le tenemos miedo al Ayuntamiento. De hecho, vamos a emprender acciones legales para buscar quién tiene acceso a los sistemas informáticos para filtrar datos de bajas médicas y ausencias", anuncia el presidente del Sppme-A en Sevilla.