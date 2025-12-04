Cómo aplicar la IA en el aula para escolares con necesidades especiales: así es la tesis ganadora del Premio Unia a la Investigación

"Aunque todo el profesorado es consciente de que se pueden usar las tecnologías para la educación del alumnado, no tienen información suficiente para poder aplicarla". Es lo que Marta Montenegro (Málaga, 32 años), profesora malagueña ayudante Doctora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Granada (UGR) reflexiona acerca de la integración plena en el aula de escolares con diversidad funcional.

En su sexta edición, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha otorgado su Premio UNIA Digital a la Investigación a la tesis doctoral Competencia Digital docente como apoyo al alumnado con Necesidades Educativas Especiales: Un estudio del profesorado de Educación Especial en Andalucía en la que Montenegro aborda el uso de las tecnologías para el apoyo de niños con necesidades educativas especiales. A grandes rasgos, como explica a El Correo de Andalucía, "cómo se puede dar una respuesta al alumnado con ciencia educativa y cómo las tecnologías pueden aplicarse al alumnado para mejorar la calidad de vida de sus estudiantes".

Graduada en Educación Primaria con Mención en Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad, atesora un amplio curriculum con varios másteres, como el de Psicopedagogía, en Estudios Superiores de lengua española: investigación y aplicaciones y en Educación Especial. Actualmente pertenece al Grupo de Investigación Didáctica de la Universidad de Sevilla. Y a lo largo de su trayectoria académica acumula varios premios por la excelencia de sus publicaciones, como los Premios al Mejor Artículo Científico de la Facultad de Educación por la Universidad de Sevilla. Con el premio UNIA, además de recibir un premio en metálico, Marta podrá organizar en 2026 un workshop internacional centrado en las mejoras tecnológicas para facilitar el aprendizaje de los niños con capacidades diferentes.

Marta Montenegro con José María Fernández Batanero, su director de tesis, recogiendo el Premio a la Mjoer Publicación Científica de Educación de la Universidad de Sevilla / Marta Montenegro

La elaboración de su tesis tuvo una gran dificultad, el profesorado no conoce las herramientas ni tiene información de ellas, por lo que no podían contestar muchas preguntas de los cuestionarios. Para Montenegro, los educadores se basan en dar clases, pero no en entender las necesidades de estos niños ni en como poder ayudarles a través de las tecnologías.

"No aplican las tecnologías en el aula porque no tienen la formación", opina Montenegro, que ve insuficiente la planificación del plan de estudio del Grado de Educación, ya que es la única asignatura que tienen relacionada con el alumnado con dificultades. La gran solución la ve en formar tanto a los futuros educadores como a los que actualmente ya lo son.

A raíz de esta tesis espera conseguir "tanto la inclusión como el aprendizaje de los estudiantes a través de estudios educativos, una mejor calidad de vida y que puedan participar igual que sus compañeros". Aunque no exista la formación adecuada, también la falta de recursos necesarios que tienen un coste económico que "la Junta de Andalucía no facilita".

Siguiendo con su investigación, de cara al futuro quiere seguir estudiando los ámbitos tecnológicos como son la Inteligencia Artificial o la robótica, especializada en las competencias de los estudiantes y en su línea de estudio que es el autismo. Su sueño es que todos los alumnos estén en la mismo aula, para que todos ellos puedan ser partícipes de la misma tecnología.