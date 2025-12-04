La Diputación de Sevilla premia a Manuela Ocón por su carrera en el cine de las dos últimas décadas

El Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla organizado por la Diputación, que este año celebra su novena edición, ha concedido la Mención Especial ‘Sevilla de Cine’ a la trayectoria a la directora de producción Manuela Ocón, una de las figuras esenciales del audiovisual andaluz y español con una carrera que ha sido clave en el desarrollo de algunos de los títulos más relevantes de las dos últimas décadas.

De esta forma, la Diputación, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia de Sevilla, quiere poner en valor la especial contribución que la profesional andaluza —afincada en Sevilla desde hace años— ha realizado a la proyección nacional e internacional del cine hecho en Andalucía, y muy especialmente del realizado desde la provincia de Sevilla, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera y donde ha acompañado el crecimiento del sector desde finales de los años noventa.

Manuela Ocón

A lo largo de su trayectoria, Manuela Ocón ha trabajado en más de una veintena de largometrajes y series, formando parte de todas las categorías del departamento de producción desde 1996. Tras sus primeros trabajos, a las órdenes de directores como Carlos Saura o Fernando Fernán Gómez, Ocón ha formado parte de buena parte de la filmografía de la llamada Generación Cinexin (Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Ana Rosa Diego, Paco Baños...)

Su colaboración con el director Alberto Rodríguez y con Atípica Films ha sido determinante en títulos como 7 vírgenes (2004), After (2008), Grupo 7 (2012), La isla mínima (2014), El hombre de las mil caras (2016) o la superproducción televisiva La Peste (2017–2019). Esta última está considerada uno de los proyectos más ambiciosos de la ficción española cuya complejidad logística y artística supuso un hito para el sector audiovisual sevillano.

Manuela Ocón reocgiendo el Premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía / iberfemcom

Además, su trayectoria incluye otros títulos como Operación Camarón, Héroes de barrio o Anatomía de un instante, junto con los proyectos en preparación Los Tigres y otros desarrollados para Movistar Plus+, plataforma en la que forma parte del equipo de ficción desde hace tres años.

Premios

En 2022 Manuela Ocón asumió la dirección de producción de Modelo 77, trabajo por el que obtuvo el Premio Goya a la Mejor Dirección de Producción, así como el Premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía. Ha recibido también reconocimientos como el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el Premio ASECAN Josefina Molina, el Premio Archidona y diversos galardones otorgados por la crítica y por asociaciones profesionales. Es vocal de la asociación TeSeA, miembro de APPA, AAMMA y CIMA, y académica tanto de la Academia de Cine de España como de la Academia de Cine de Andalucía, de la que es socia fundadora.

Con esta Mención Especial ‘Sevilla de Cine’, el Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla reconoce “la trayectoria de una profesional imprescindible, cuya excelencia técnica, liderazgo y compromiso han sido decisivos para demostrar que desde Sevilla pueden desarrollarse producciones de máxima calidad, competitivas a escala internacional y capaces de proyectar la imagen de la provincia en todo el mundo”.

La directora de producción recibirá el galardón durante la gala de entrega de premios del IX Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla, que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre, en el Cartuja Center CITE.