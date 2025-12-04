Mirador de Sevilla en Gelves: la nueva vida en altura que transforma el Aljarafe

El Aljarafe continúa consolidándose como uno de los enclaves residenciales con mayor proyección del área metropolitana, y la nueva promoción de Gilmar, Mirador de Sevilla-Gelves, se ha convertido en uno de los desarrollos más esperados del municipio. Con 41 viviendas de nueva construcción y 41 plazas de aparcamiento en superficie, este proyecto redefine la forma de vivir a las puertas de la capital, combinando naturaleza, vistas privilegiadas y conexiones directas con Sevilla.

Situada en una cota elevada sobre el valle del Guadalquivir, la promoción destaca por su concepto: “Vivir la vida en altura”, un lema que cobra sentido al contemplar las panorámicas hacia la ciudad desde sus terrazas y zonas comunes. Gelves, tradicionalmente vinculada al río y conocida por su puerto deportivo, se ha convertido en un refugio residencial para quienes buscan calma sin alejarse de la vida urbana.

Arquitectura pensada para el bienestar

Salón de piso de obra nueva en Gelves, Sevilla / Tucasa.com

Mirador de Sevilla-Gelves apuesta por una construcción actual, eficiente y orientada al confort. La promoción ofrece viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, diseñadas para maximizar la luz natural y el espacio útil.

Los áticos, verdaderas piezas icónicas del proyecto, cuentan con amplias terrazas donde disfrutar del clima sevillano y del paisaje del entorno. Además, la urbanización incorpora espacios ajardinados, áreas de esparcimiento y una piscina comunitaria, convirtiéndose en un enclave perfecto para familias, parejas o compradores que buscan una segunda residencia.

Conectividad privilegiada a Sevilla

Uno de los principales atractivos del proyecto es su ubicación estratégica. Gelves se encuentra a tan solo 5 minutos de la estación de metro San Juan Bajo y a 10 minutos del centro de Sevilla, lo que permite acceder rápidamente a los servicios y centros de trabajo de la capital.

Esta accesibilidad, unida al carácter tranquilo del municipio, está atrayendo a nuevos residentes que buscan equilibrio entre naturaleza y ciudad. La presencia de zonas para pasear, rutas junto al Guadalquivir y espacios deportivos al aire libre complementan un estilo de vida en crecimiento en toda la cornisa del Aljarafe.

Un entorno con alma y una oportunidad de inversión

Mirador de Sevilla en Gelves / Tucasa.com

La localidad conserva su identidad marinera y su singular relación con el río, un atractivo que suma valor a cualquier proyecto inmobiliario. La demanda en Gelves ha aumentado en los últimos años y la aparición de promociones como Mirador de Sevilla refuerza la tendencia: viviendas modernas, eficientes y ubicadas en entornos con personalidad.

Con precios desde 144.000 €, que incluyen plaza de aparcamiento, cocina equipada y climatización, la promoción se posiciona como una opción competitiva tanto para compradores primerizos como para quienes buscan una inversión segura en una zona en crecimiento.

Pide más información sin compromiso de venta de piso en el Gelves a través del formulario:

Una nueva forma de vivir en el Aljarafe

Mirador de Sevilla-Gelves no es solo una promoción de obra nueva; es una propuesta de vida que une altura, naturaleza, vistas y comodidad a pocos minutos de una de las capitales más vibrantes de España.

En un mercado donde la calidad de vida se ha convertido en una prioridad, Gelves emerge como un destino residencial en plena transformación, y este proyecto se presenta como una de sus piezas clave.