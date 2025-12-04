La operación para salvar Cartuja Pickman sufre un nuevo revés: el Juzgado paraliza el proceso de compra

El Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Sevilla ha suspendido este jueves el plazo de presentación de ofertas para la posible compra de la marca Cartuja Pickamn que finalizana este jueves hasta que se tenga la información necesaria de las deudas de Seguridad Social con cargo a los trabajadores por parte de la empresa. Esta paralización del proceso se produce cuando ya existían ofertas sobre la mesa que habían sido incluso analizadas "con optimismo" por parte de la Junta de Andalucía.

Según el escrito consultado por Europa Press, la suspensión se acuerda "hasta la presentación de la documentación por parte de la Inspección de Trabajo sobre el pasivo de cada uno de los trabajadores que asumirían los oferentes".

Por su parte, el secretario de la federación de Industria de CCOO-A, José Hurtado, ha asegurado que esta decisión "supone un revés" y ha indicado que espera "no afecte a las posibles ofertas" interesadas en la compra de la fábrica. "Los trabajadores de Cartuja no queremos estar cobrando el desempleo, lo que queremos es estar fabricando losas", ha afirmado.

Varias empresas interesadas

El pasado mes de noviembre, la titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Sevilla dio luz verde a la administración concursal para vender de manera exprés -en un plazo de 20 días- los activos de la compañía de fabricación de loza, lo que podría suponer también una solución para la plantilla, que actualmente se encuentra en ERTE y que está conformada por 34 trabajadores. Se hizo así porque ya había ofertas sobre la mesa, aunque se desconocen cuáles.

La administración concursal expone los activos que son objeto de liquidación y su valoración estimada, que sirve de base para determinar los porcentajes que habilitan a su adjudicación y que suman más de 541.000 euros, sin contar con las instalaciones de la compañía en Salteras.

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha mantenido reuniones con varias de las empresas interesadas y ha analizado sus ofertas que fueron valoradas positivamente. Hay "optimismo" apuntaron desde este departamento.