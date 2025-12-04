Los sindicatos, ante otro posible plante de policías con bajas en Navidad en Sevilla: "Cada agente es libre de hacer lo que quiera"

De los 682 agentes citados para trabajar el pasado fin de semana, en el que se celebró el encedido de las luces o el Gran Derbi, se registraron "449 ausencias" en la Policía Local, según detallan fuentes oficiales. Un escenario que, según los sindicatos, no se ha producido por seguir instrucciones de estas organizaciones: "No ha habido ni un cartel que inste a los efectivos a darse de baja o a no ir a trabajar". Y defienden asimismo que los funcionarios municipales "no están obligados a justificar nada hasta que no superen los seis días de baja".

"El plan de emergencias que ha impuesto el alcalde no es legal. A partir de ahí, cada uno es libre de hacer lo que quiera", ha afirmado al respecto Santiago Raposo, delegado sindical del Csif, en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves junto al presidente del Sppme-A, Luis Val, y del SPLS, Roberto Echeverría. "Nosotros no decimos que no se trabaje, pero estamos en contra de que se realicen servicios extraordinarios", ha señalado Raposo.

"Es tanto el volumen de trabajo a partir del 1 de diciembre, que siempre piden agentes voluntarios para poder cubrir todos los eventos. Y mientras no haya dotación presupuestaria, no creo que se presenten muchos voluntarios", ha apuntado el propio delegado del Csif ante los medios. "Huelgas y paros no podemos hacer, somos funcionarios de servicios especiales", ha añadido Luis Val.

"Desconocemos los motivos de cada agente"

Al hilo de las ausencias registradas el pasado fin de semana, que rozaron las 450, según fuentes oficiales, desde estos sindicatos señalan que desconocen los motivos exactos de todas ellas. Aunque sí defienden que "las ausencias médicas las da un médico, y ahí no se puede entrar a valorar lo que un facultativo dice", según Val. "No sabemos si han abierto expedientes porque es una empresa privada, pero el profesional sanitario sabrá lo que ha hecho o no".

"Desconozco la justificación que haya presentado cada policía. No sé si han pedido por mudanza, por nacimiento de hijo o por enfermedad", ha declarado sobre este tema Santiago Raposo. ""El alcalde es un cobarde porque no me decreta personalmente, agente por agente, porque sabe que lo va a perder", ha señalado este representante sindical.

"Es más: hay una circular del 13 de mayo del director general de Recursos Humanos en la que se recoge que no tenemos que justificar nada hasta que no superemos los seis días de baja médica", ha argumentado Luis Val durante su intervención. "La circular es clara: los funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla no tienen que justificar nada hasta que no pasen seis días", ha insistido.

Tras las ausencias del pasado fin de semana anterior, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, fue tajante: "Se están analizando los motivos de todas esas bajas, y hay reuniones previstas por si se puede llevar a cabo algún tipo de actuación judicial, aparte de abrir expedientes disciplinarios a aquellos que no las tengan bien justificadas".