El ranking de las 10 capitales españolas con más población: Sevilla es la que menos crece

Los datos del padrón correspondientes al 1 de enero de 2025 reflejan que Sevilla ha conseguido un nuevo aumento de población. Concretamente, 2.000 habitantes más que permiten alcanzar la cifra de 688.714 personas. Sin embargo, este dato estanca a la capital de Andalucía como la quinta ciudad de España por detrás de Zaragoza y supone el menor incremento experimentado por las grandes ciudades en este año.

El primer puesto en el ranking de las grandes ciudades españolas lo ocupa Madrid con 3.477.497 habitantes, lo que supone un crecimiento de casi 55.081 habitantes respecto al año pasado. También aumenta sensiblemente Barcelona que ocupa el segundo puesto con 1.713.236 habitantes, es decir, 27.039 más que el año anterior. Valencia, por su parte, ha ganado 17.218 habitantes, hasta situarse en 841.558 personas.

Sevilla dejó en 2023 de ser la cuarta capital de España, un puesto que cedió a Zaragoza que en el último año logró ganar 7.970 habitantes hasta sumar 699.007 empadronados, lo que ha hecho que se incremente la distancia entre ambas ciudades.

El quinto puesto de Sevilla, no obstante, no peligra de momento, ya que el siguiente escalón lo ocupa Málaga, una ciudad con 597.000 personas empadronadas y que ha aumentado en en 4.827 residentes en el último año. La distancia entre ambas ciudades andaluzas es amplia aunque se estrecha cada ejercicio.

Por detrás vienen ya Murcia con 477.631 habitantes (5.646 más), Palma con 443.196 (4.962 más), Las Palmas que es la que menos aumenta al situarse en 384.023 personas (507 más) y Bilbao que crece en 3,633 habitantes hasta llegar a 350.975.

¿Quiénes ganan y pierden población en Andalucía?

Dentro de Andalucía, el problema más grave de población lo sigue teniendo Cádiz. Pese a los intentos del Ayuntamiento de frenar la pérdida de habitantes, la realidad es que ha vuelto a reducirse en 1.057 la cifra de empadronados hasta situarse en 110.123 personas. También Córdoba experimenta un leve descenso hasta los 324.129 habitantes.

Con crecimientos leves se sitúan Jaén (que alcanza los 112.119 habitantes) y Huelva que se sitúa en 143.774 empadronados.

En el otro extremo, Málaga es la capital que más crece con 4.827 personas más hasta los 597.173 seguidas de Almería que llega a 204.772, que alcanza los 235.294 y finalmente Sevilla.