Retrasos en la circulación ferroviaria por una rotura en una vía entre San Jerónimo y La Salud

Una avería registrada en la mañana de este jueves, 4 de noviembre, en la vía II entre las estaciones de Sevilla San Jerónimo y La Salud ha obligado a suspender la circulación por ese tramo a las 08,25 horas, según han informado fuentes de Adif.

Trenes afectados

La incidencia afecta a trenes de Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías de las líneas C-1, C-4 y C-5 de Sevilla, con un retraso medio estimado de 12 minutos. No obstante, los servicios de alta velocidad no se ven afectados por la avería.

La misma se ha producido por la rotura de un carril entre los desvíos 5 y 7 de Sevilla San Jerónimo, afectando también al túnel de San Bernardo, situado entre ambas estaciones.

Mientras se llevan a cabo los trabajos de reparación, el tráfico ferroviario se está realizando por vía I en régimen de circulación banalizada. Mientras tanto, "los trenes van recuperando gradualmente sus frecuencias de paso habituales", señalan desde Adif.