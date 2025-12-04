Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla

Retrasos en la circulación ferroviaria por una rotura en una vía entre San Jerónimo y La Salud

La incidencia afecta a trenes de Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías de las líneas C-1, C-4 y C-5 de Sevilla

Archivo - Un tren en una estación en imagen de archivo.

Archivo - Un tren en una estación en imagen de archivo. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El Correo

El Correo

SEVILLA

Una avería registrada en la mañana de este jueves, 4 de noviembre, en la vía II entre las estaciones de Sevilla San Jerónimo y La Salud ha obligado a suspender la circulación por ese tramo a las 08,25 horas, según han informado fuentes de Adif.

Trenes afectados

La incidencia afecta a trenes de Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías de las líneas C-1, C-4 y C-5 de Sevilla, con un retraso medio estimado de 12 minutos. No obstante, los servicios de alta velocidad no se ven afectados por la avería.

La misma se ha producido por la rotura de un carril entre los desvíos 5 y 7 de Sevilla San Jerónimo, afectando también al túnel de San Bernardo, situado entre ambas estaciones.

Mientras se llevan a cabo los trabajos de reparación, el tráfico ferroviario se está realizando por vía I en régimen de circulación banalizada. Mientras tanto, "los trenes van recuperando gradualmente sus frecuencias de paso habituales", señalan desde Adif.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
  2. El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
  3. El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible
  4. Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa
  5. Andalucía se prepara para la mayor huelga médica en 30 años: claves y servicios mínimos de un parón de 4 días
  6. Mega Ozone Bowling llega este martes a Sevilla Este con el mayor centro de ocio de Europa
  7. Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
  8. El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia

Un portal de Belén en la fachada de Correos: así es la exposición más navideña de Dos Hermanas

Un portal de Belén en la fachada de Correos: así es la exposición más navideña de Dos Hermanas

¿Qué son esas luces rosas que iluminan el cielo de Sevilla por la Cartuja?

Retrasos en la circulación ferroviaria por una rotura en una vía entre San Jerónimo y La Salud

Cómo aplicar las nuevas tecnologías a escolares con necesidades especiales: así es la tesis ganadora del Premio Unia a la Investigación

Cómo aplicar las nuevas tecnologías a escolares con necesidades especiales: así es la tesis ganadora del Premio Unia a la Investigación

Sevilla impulsa su agenda deportiva con dos grandes citas antes de final de año

Sevilla impulsa su agenda deportiva con dos grandes citas antes de final de año

Sevilla tendrá tres nuevos albergues para personas sin hogar fuera de la Macarena a partir de junio de 2026

Sevilla tendrá tres nuevos albergues para personas sin hogar fuera de la Macarena a partir de junio de 2026

Sevilla, frente al riesgo de otro plantón de policías en el puente: solo se podrán cubrir los eventos prioritarios

Sevilla, frente al riesgo de otro plantón de policías en el puente: solo se podrán cubrir los eventos prioritarios

El ranking de las 10 capitales españolas con más población: Sevilla es la que menos crece

El ranking de las 10 capitales españolas con más población: Sevilla es la que menos crece
Tracking Pixel Contents