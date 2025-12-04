El Salón del Motor regresa a Fibes del 11 al 14 de diciembre como "evento de referencia" del sector de vehículos

El Delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de la XV edición del Salón del Motor, un evento clave del sector que se celebrará del 11 al 14 de diciembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), consolidándose como una de las citas automovilísticas más relevantes del país.

Cabe recordar que este evento fue aplazado por las fuertes lluvias del 29 de octubre cuando tenia previsto celebrarse desde ese día hasta el 2 de noviembre.

Impacto y trayectoria del Salón

Según una nota remitida por el Consistorio, Pimentel ha destacado que el Salón ha recibido en sus quince ediciones "más de 650.000 visitantes y ha facilitado la venta de cerca de 29.000 vehículos". Con un impacto económico en la última edición "superior a los 44 millones de euros". Con estos datos, podemos afirmar que estamos ante uno de los mejores salones de España en su segmento", ha afirmado.

En esta línea, ha indicado que estos datos "no son aislados" y representan que el sector de automoción "representa uno de los motores económicos más relevantes de nuestra ciudad". "En Sevilla, las ventas de vehículos de ocasión han superado las 70.000 unidades en lo que va de año, lo que confirma el dinamismo y la buena salud del sector", ha señalado.

Por ello, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el sector. "Apoyamos a los concesionarios, a las marcas, a las financieras, y a todos los agentes que hacen posible este Salón. Lo hacemos porque creemos en una economía que genera riqueza, que crea empleo de calidad, y que apuesta por la innovación y el futuro", ha reseñado.

"Detrás de cada vehículo hay tecnología, hay industria, y hay talento que investiga e innova", ha concluido.