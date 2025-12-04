Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sevilla impulsa su agenda deportiva con dos grandes citas antes de final de año

"Sevilla sobre Ruedas" y la primera edición de la "Carrera de la Navidad" llenan el mes de deporte, convivencia y actividades solidarias

Si te gusta disfrutar de la bicicleta, skate, patines o cualquier otro vehículo a ruedas ¡y sin motor! reserva el 14 de diciembre en el calendario

En una agenda navideña cada vez más diversa y pensada para todos los públicos, el deporte vuelve a abrirse paso como uno de los grandes protagonistas. El Ayuntamiento de Sevilla refuerza su apuesta por la actividad física y la participación ciudadana con propuestas que combinan convivencia, ocio familiar y espíritu solidario a lo largo de todo el mes de diciembre.

El 14 de diciembre tendrá lugar una nueva edición de "Sevilla sobre Ruedas", una actividad gratuita organizada por el Ayuntamiento en la que para participar tan sólo hace falta una bicicleta, unos patines, un skate o cualquier otro vehículo con ruedas… y sin motor.

No hay inscripción previa y los participantes salen de forma simultánea desde cuatro puntos de la ciudad: Parque de Miraflores, Parque Amate, c/ Antonio Bienvenida y Parque Infanta Elena. A lo largo del recorrido, de unos 7 kilómetros, van confluyendo con el resto de marchas para llegar de forma conjunta al Centro Deportivo San Pablo.

Se trata de una actividad participativa, no competitiva, por lo que las marchas se realizan a ritmo tranquilo, de paseo, pensada para familias, niños y grupos de amigos.

  • Antes de la salida se entrega una camiseta conmemorativa a todos los participantes y un ticket para el sorteo que se realiza a la llegada.

La primera edición de la "Carrera de la Navidad"

La "I Carrera de la Navidad de Sevilla" se celebrará el 21 de diciembre, con salida y llegada en la Plaza de América y un recorrido de 3,5 kilómetros que discurre por el Parque de María Luisa y que los participantes podrán completar corriendo o caminando. Esta cita tendrá un marcado carácter solidario y benéfico a favor de Apascide, la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera.

Las inscripciones ya están abiertas en la web de la prueba: www.carreranavidadsevilla.es y se puede realizar tanto individual como familiar, para dos o más miembros. Además, existe la posibilidad de colaborar con el dorsal 0 con el que todo lo recaudado se destinará íntegramente a la Asociación Apascide.

Tras la carrera o marcha de los participantes, en la llegada habrá avituallamiento líquido y sólido, así como degustaciones; además, en la Plaza de América habrá un escenario con animación, sorteos, música navideña y villancicos, entre otras actividades.

También habrá un rincón solidario para poder entregar juguetes para niños desfavorecidos, así como un Cartero Real en el que los más pequeños de la casa podrán dejar sus cartas para los Reyes Magos.

Otras actividades deportivas del mes

Además, el mes incluye otras actividades destacadas como el Abierto Internacional de Remo y el Campeonato de España de Tenis en Silla de Ruedas, ambos el 13 y 14 de diciembre; una jornada para la promoción del deporte de orientación, el día 13 en el Parque Amate; y ese mismo día “Vive el deporte en tu barrio” llegará al Parque de los Perdigones y al Parque Forja XXI.

Además, se disputarán las últimas jornadas del año de las ligas de Juegos Deportivos Municipales y las últimas sesiones de las Escuelas Deportivas Municipales.

