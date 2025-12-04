De Sevilla a Nueva York: Victorio y Lucchino los protagonistas de la moda andaluza

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla volvió a convertirse en un espacio vivo, lleno de pasos medidos, tejidos que rozaban el suelo y un murmullo expectante que recordaba a los grandes días de la moda. En esta ocasión no se trataba de una pasarela cualquiera, sino de un recorrido por más de cuatro décadas de creación para rendir homenaje a dos nombres que abrieron camino desde Andalucía hacia el mundo: Victorio y Lucchino.

El desfile, titulado Una historia de moda, se organizó en los últimos días de la exposición Lux, una muestra que ha reunido el talento de 19 diseñadores de todas las provincias andaluzas y que puede visitarse hasta el 8 de diciembre. La iniciativa partió de la Consejería de Cultura y Deporte, que quiso poner en valor la aportación de la histórica de estos diseñadores. Como explicó la consejera Patricia del Pozo, el objetivo principal era devolverlos al lugar que muchos les reconocen desde hace décadas, el de pioneros que demostraron que el sur también podía hablar el lenguaje de la alta costura con personalidad propia y manteniendo su sello.

Sobre la pasarela, el público pudo revivir momentos clave de la firma, entre ellos el recuerdo de su primer desfile en Nueva York hace 40 años y prendas de otras colecciones. La muestra reunió más de 75 diseños, incluyendo 52 vestidos trabajados en una paleta dominada por blancos y negros, matizados con grises ahumados y tonos beige metalizados. Estas piezas contrastaron con el espíritu más vibrante de su colección más reciente, Flapper’s Dream, donde triunfan los colores intensos y el aire de fiesta inspirado en los años veinte, algo que no dejo indiferente a nadie y mantenía la expectación constante.

El homenaje no fue un gesto aislado, llega en un momento en el que la moda andaluza vive una etapa de expansión y reconocimiento. Cada vez son más las firmas de la Comunidad que se consolidan en citas nacionales e internacionales, desde la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid hasta presentaciones en la Alta Costura de París. En Lux conviven nombres tan diversos como Palomo Spain, Mans Concept, Álvaro Calafat o Pilar Dalbat... reflejo de una Andalucía plural que mira a su paisaje, su historia y su artesanía, pero también a la innovación y la sostenibilidad.

El desfile cerró con una ovación que mezclaba emoción y gratitud, recordando que la moda andaluza lleva décadas construyendo su propio relato. Y que buena parte de ese camino empezó en las creaciones de Victorio y Lucchino, dos diseñadores que hicieron del acento del sur una seña de identidad universal.