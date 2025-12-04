Los sindicatos de Policía de Sevilla avisan de que no se cubrirán todos los eventos de Navidad: "No es un boicot, es que no hay plantilla"

Los tres sindicatos de la Policía Local (Sppme-A, Csif y SPLS) se mantienen firmes en el conflicto laboral que afrontan con el Ayuntamiento de Sevilla en plenas fiestas. En una rueda de prensa conjunta celebrada este jueves, los representantes de estas organizaciones han advertido de que con las circunstancias actuales "no se pueden cubrir todos los eventos programados para la Navidad". "No es ningún boicot, es que no hay plantilla suficiente".

"Al personal no le da más la vida para cubrir los miles de eventos que hay fijados en todo el año. Básicamente porque contamos con una plantilla mermada, con ni siquiera 800 efectivos de calle", ha señalado el presidente de la sección sindical del Sppme-A, Luis Val. "Sevilla se ha convertido en una ciudad de eventos, por eso la partida de 17 millones de euros en productividades se agotó a mitad de este 2025", ha razonado Roberto Echeverría, del SPLS.

"Como garantes de la dignidad de la plantilla de la Policía Local, nos duele oír y leer términos para atarcanos como 'boicot' o 'mercenarios'. Somos trabajadores", ha defendido Santiago Raposo, delegado del Csif. "A esta situación hemos llegado por culpa del alcalde, que ha decretado las emergencias en su fase 1 para obligar a tranbajar a gran parte de la plantilla porque no ha negociado un Plan de Navidad".

Unas palabras que llegan después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunciara expedientes disciplinarios y posibles acciones legales por las ausencias registradas el pasado fin de semana, cuando se constataron "hasta 449 faltas" entre los agentes, según detallan fuentes oficiales. "Las ausencias médicas las da un médico, y nosotros no podemos entrar a valorar lo que un facultativo dice", ha señalado Val ante los medios.

Sobre si habrá despliegue policial en la cabalgata, estos representantes sindicales aseguran que tendrá "su equipo de seguridad de Policía Nacional, y por parte de la Local "se cortarán las calles con los recursos de los que se dispongan". "No va a haber ningún boicot. Además, nosotros no determinamos qué sale o no, no tenemos esa potestad. Haremos lo que se nos ordene que hagamos", ha recalcado Luis Val.

"El Ayuntamiento debe cobrar tasas por eventos"

"El Consistorio debería cobrar tasas por eventos, y si no lo hace, debe explicar por qué", ha afirmado Roberto Echeverría. "Si hablamos de dos mil eventos al año, imaginad la de dinero que se podría ingresar en las arcas municipales. Pero imagino que este Gobierno municipal no querrá enemistarse con ninguna entidad o colectivo", ha apuntado el representante del SPLS.

"El cobrar una tasa por evento no va a repercutir de forma directa en el Cuerpo, no somos una Gerencia como Urbanismo. Pero sí serviría para limitar que dos personas hagan una procesión, por ejemplo", ha afirmado Luis Val. "Porque si algo es gratis, lo coge todo el mundo".