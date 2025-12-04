Una lucha para evitar la soledad no deseada: nueva iniciativa de la ONCE

La ONCE acaba de poner en marcha el “Foro Vivir con C, hacia nuevos modos de convivencia en el ámbito local y vecinal”, una iniciativa con la que quiere promover y poner en valor aquellas formas de convivencia que ayuden a reducir la soledad no deseada en el ámbito local y vecinal, fomentando comunidades inclusivas y proactivas.

Con el ‘Foro Vivir con C’, la ONCE quiere ofrecer un espacio de diálogo para agentes sociales y personas que, a título individual, impulsen nuevas modalidades de convivencia orientadas a mejorar las relaciones en la comunidad y contribuir a la salud psicosocial de las personas con y sin discapacidad.

“Por eso estamos informando desde nuestros Servicios Sociales a las asociaciones de vecinos y entidades locales de la ciudad para que participen y se sientan corresponsables de este nuevo propósito que nos fijamos para empezar el nuevo año con ilusiones renovadas, convencidos de que todos podemos contribuir a esa sociedad mejor a la que aspiramos”, explica el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez

Como tal, el Foro se celebrará en Madrid, los días 25 y 26 de mayo de 2026, en el Palacete de los Duques de Pastrana. Será entonces cuando se dará visibilidad a todas aquellas experiencias o iniciativas de ámbito local y vecinal que están fomentando estos nuevos modos de convivencia, que se hayan presentado y resulten seleccionadas.

Así, las experiencias o iniciativas que se presenten pueden ser de dos tipos, atendiendo a la naturaleza del promotor o proponente: asociación que opere en el ámbito local, independientemente de su inclusión en una entidad de mayor ámbito geográfico, priorizándose la participación desde lo local y vecinal, con una perspectiva micro; o persona a título individual, persona física que emprende una acción para la mejora de las relaciones interpersonales en su ámbito más cercano y decide presentar su experiencia como ejemplo para promover nuevos modelos de convivencia.

Puede tratarse de experiencias que ya estén funcionando siempre que tengan ese carácter reducido (vecinal o local), o bien puede plantearse una idea de experiencia que podrá ser valorada siempre y cuando se haya llevado a la práctica antes del 31 de enero de 2026.

Dinámica del ‘Foro Vivir con C’

Lo primero que hay que hacer para poder presentar las experiencias es inscribirse en el Foro, de forma que las asociaciones y personas individuales que así lo hagan quedarán habilitadas para presentar las iniciativas y, para ello, deberán iniciar en el formulario su presentación de la experiencia, todo ello habilitado en la sección Comprometidos de la página web de la ONCE.

El ‘Foro vivir con C’, hacia nuevos modos de convivencia en el ámbito local y vecinal” va a contar con un Equipo Motor, que es el grupo de personas que impulsa, coordina y supervisa la ejecución del mismo. Estará compuesto además de por representantes del Grupo Social ONCE, por personas de otras entidades como Cruz Roja, Cáritas o Grandes Amigos; la presidenta del Observatorio SoledadES, y por profesionales del trabajo social de la ONCE, como aliados clave en todo su desarrollo.

El Equipo Motor seleccionará entre las experiencias o iniciativas recibidas las que se expondrán en el ‘Foro vivir con C’, así como las que recibirán el reconocimiento en el evento final, el 26 de mayo de 2026, durante el acto de clausura.

Las experiencias optarán a tres categorías: Generación de relaciones sociales significativas en el ámbito vecinal, para aquellas en las que se propicie una relación continua; Impulso de las relaciones interpersonales en un entorno vecinal, para aquellas que mejoren el nivel o cantidad de contactos entre personas; y Promoción de un espacio de encuentro social formal y/o informal.

Además de los reconocimientos y la oportunidad de compartir las experiencias en el Foro, la ONCE dedicará un cupón a una única experiencia presentada en cualquiera de las categorías que destaque por su potencial para promover nuevos modos de convivencia, y se premiará con una estancia de fin de semana para cuatro personas en un hotel Ilunion a la experiencia ganadora en cada una de las categorías.