¿Qué son esas luces rosas que iluminan el cielo de Sevilla por la Cartuja?

"¿Qué son esas luces rosas?" Es la gran pregunta que se hacen muchos vecinos de Sevilla tras presenciar la potente iluminación en los últimos días. Seguro que si has pasado con el coche habrás visto el estadio de La Cartuja con un resplandor rosado que sale desde el interior.

No se trata de un fenómeno atmosférico ni de un gran evento, sino de un sistema de luces LED especiales instaladas en el Estadio Olímpico para mantener el césped en condiciones óptimas y protegerlo del frío.

Un estadio multiusos que exige cuidados constantes

El Estadio de la Cartuja acoge durante el año todo tipo de eventos: desde partidos de fútbol con el Real Betis o la selección española a conciertos y festivales de música. Esta actividad provoca que el terreno de juego sufra un desgaste importante, por lo que el mantenimiento del césped requiere una atención muy específica para que el Real Betis juegue en perfectas condiciones.

Por eso, el estadio utiliza iluminación LED de crecimiento, una tecnología diseñada para suplir la falta de luz solar y favorecer el desarrollo homogéneo del césped, especialmente en zonas de sombra o tras grandes eventos. Fuentes del conjunto verdiblanco indican que estos sistemas permanecen activados más de diez horas al día, no solo por la noche, especialmente en etapas en las que el césped necesita regenerarse con rapidez.

De hecho, durante el entrenamiento a puertas abiertas previo al derbi, que estuvo presente El Correo de Andalucía, los aficionados pudieron ver estas estructuras ubicadas en Gol Norte.

Por qué se ven luces rosas en el cielo

Según indican los expertos, estas lámparas LED emiten un espectro de luz rojizo y rosado, ideal para estimular el crecimiento del pasto y acelerar su recuperación. Al trabajar con una potencia elevada y durante muchas horas, su resplandor se proyecta hacia el exterior, generando ese característico halo rosado visible desde kilómetros.

Pero no es el único estadio que lo hace, numerosos campos de fútbol por Europa recurren a este sistema para conservar el césped en perfectas condiciones cuando la carga de uso es alta o la luz natural es insuficiente.