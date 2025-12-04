Tussam abrirá una línea rápida para el barrio de Isla Natura en Palmas Altas: recorrido y horarios del nuevo autobús

Los vecinos del nuevo barrio de Isla Natura en Palmas Altas tendrán a partir del próximo 7 de enero su propia línea rápida de autobús. La nueva ruta CJ1 será una variante de la conexión que se habilitó hace dos años para la Ciudad de la Justicia y conectará los intercambiadores del Prado y de San Bernardo con la nueva zona residencial en la que están programadas en torno a 3.000 viviendas y donde residen ya casi un millar de familias.

La nueva línea tendrá una longitud total de 15,45 kilómetros y prestará servicio en horario habitual de 6 de la mañana a 23:30 con un modelo de línea rápida, con menor número de paradas como ocurre ya en otras rutas como la de Sevilla Este.

La cabecera estará en San Bernardo y contará posteriormente con paradas en el Prado de San Sebastián (Avenida del Cid), Paseo de las Delicias, Avenida de la Palmera (Bueno Monreal), Padre García Tejero (Heliópolis) e Isla Natura donde contará con tres paradas, dos en la calle Maldivas y la de regulación en la calle Barbados.

El servicio se prestará con 2 vehículos tanto en horario de mañana como de tarde, con frecuencias de paso de entre 28 y 30 minutos. La oferta será de 70 expediciones diarias, 35 por sentido, y 5.600 plazas (2.800 por sentido).

Transbordos y conexiones

La terminal en San Bernardo y la parada en el Prado de San Sebastián posibilitarán el transbordo con cercanías, Metro, Metrocentro y numerosas líneas de Tussam, facilitando así la accesibilidad desde cualquier zona de la ciudad.

Además, en las paradas del Paseo de las Delicias, se posibilitará el transbordo con las 3 y 6 que conectan, además de Los Remedios y Triana, todo el sector Norte de la ciudad y la estación de autobuses de Plaza de Armas, y en la de parada de Padre García Tejero (Heliópolis), además de con las anteriores, con las líneas 2 y 34.

Los problemas de movilidad de Palmas Altas

Uno de los mayores problemas que se están encontrando los vecinos del nuevo barrio de Palmas Altas, impulsado por Metrovacesa, es el de la movilidad. Hasta la puesta en marcha el próximo mes de enero de este nuevo servicio, el autobús más cercano a la zona de las viviendas se encuentra a un mínimo de 15 minutos de los pisos más cercanos a la Ciudad de la Justicia donde se encontraba la parada de la línea CJ.

A esto se añaden los problemas en la construcción de los accesos como el que conecta Isla Natura con el centro comercial Lagoh que tras meses de retrasos en las obras se puso en marcha el mes pasado.

Hasta la apertura de este nuevo acceso, los vecinos que ya se han mudado a la zona solo tenían dos puntos de acceso al barrio: el de Los Bermejales y uno nuevo que lleva en funcionamiento desde la entrega de las primeras viviendas y que lo conecta con Bellavista.

El barrio de Isla Natura carece de cualquier otra conexión de transporte público dado que en la zona no hay ningún enlace próximo de Cercanías y la previsión del tramo Sur de la línea 3 de Metro es que no llegue hasta 2040.