Ultimátum de la jueza a la Inspección de Trabajo para recabar los datos que faltan para la venta de La Cartuja Pickman

La titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Sevilla paralizó este miércoles el plazo de presentación de ofertas para la posible compra de la marca Cartuja Pickman -que concluía este jueves, 4 de diciembre- hasta que se tenga la información necesaria de las deudas de Seguridad Social con cargo a los trabajadores por parte de la empresa. Según ha podido saber este periódico, la jueza ha dado un plazo de tres días a la Inspección de Trabajo para aportar los datos requeridos y poder seguir de este modo con la operación.

"Estimo la petición de auxilio judicial instada por la administración concursal y acuerdo requerir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social [...] para que, en el plazo improrrogable de tres días, bien ante el Juzgado, bien ante la Administración Concursal, informe de manera escrita, identificando de manera desglosada y detallada respecto de la deuda total (concursal y masa) que mantiene contra la concursada, la parte de la misma que está vinculada a los treinta y cuatro trabajadores actualmente en alta", detalla el escrito.

Paralización del proceso de venta

Esta exigencia de la jueza llega a la par que la paralización del proceso de venta de la compañía. Hay que recordar que esta operación de venta exprés fue solicitada por el administrador concursal porque se habían obtenido ofertas "siendo el objetivo primordial conseguir las interesadas por unidad productiva, con subrogación del mayor número de trabajadores y continuidad de la actividad industrial en nuestra ciudad". Si se llegara a un acuerdo, podría ponerse fin al proceso de liquidación, añade el escrito del administrador concursal.

Además, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, trasladó a los trabajadores, en una reunión esta semana, que también a la administración andaluza había llegado interés por hacerse con la empresa y se mostraba "optimista" ante el futuro de la mítica firma sevillana.

Los trabajadores siguen expectantes con este nuevo frenazo al proceso. "Continuamos manteniendo nuestras reivindicaciones principales: que se salve el mayor número de empleos posible y que la empresa y la marca se queden en Sevilla", ha subrayado José Hurtado, trabajador de La Cartuja y secretario de la federación de Industria de CCOO-A, en declaraciones a El Correo de Andalucía.

Valor de los activos

Los activos, propiedad de la empresa Ultralta, están valorados por encima del medio millón de euros sin contar con las instalaciones de la compañía en Salteras, mientras que la deuda con la Tesorería es casi de un millón más. A ello habría que sumar la compra en sí de la marca, que fue adquirida en 2022, en pleno concurso de acreedores, por Nox Industrial, a un precio de 800.000 euros, a los que habría que añadir los intereses de los últimos años, por lo que solo este activo estaría valorado en alrededor de un millón de euros.

Dentro de los activos que se incluyen en el proceso concursal está también vajilla de loza. En concreto, el escrito detalla que hay existencias de distinto tipo. Por un lado, material de primera (24.372 piezas valoradas en 100.000 euros), que son las que se encuentran listas para vender; material de segunda (12.000 unidades y 25.000 euros de valor), con algunos desperfectos mínimos; material sin clasificar, 2.500 piezas y 4.000,00 euros, y obsoleto (79.000 piezas y un coste de 15.000 euros).

Además, también entra el mobiliario, valorado en 15.000 euros; los equipos informáticos (que incluyen los programas instalados), 40.000 euros; calcos (que sirven para serigrafiar los míticos dibujos de la firma y de los que hay un total de 288.988 unidades), 28.000 euros; y hornos, maquinarias y plateras, por más de 214.000. "Lo que no ha salido son las instalaciones en las que se encuentra todo este material", indica Hurtado, que añade que muchas máquinas utilizadas en el proceso de elaboración de la loza no se pueden desmontar. "Los nuevos compradores tendrían que negociar un alquiler o cesión de la fábrica", apunta.