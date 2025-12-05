Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Abre Mercadona, Lidl y Carrefour el 6 y 8 diciembre en Sevilla?

Informamos de los supermercados que abren en Sevilla este puente de diciembre y sus horarios

Una cliente de un supermercado.

Una cliente de un supermercado. / E.P.

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Este primer fin de semana del mes coincide con el puente de diciembre: los festivos del sábado, día de la Constitución, y el lunes día de la Inmaculada Concepción, 6 y 8 de diciembre respectivamente. Informamos de los supermercados abiertos en Sevilla estos dos días tan señalados.

No todas las cadenas de supermercados tienen los mismos horarios y abren los dos días, y conviene siempre consultar el localizador de tiendas de cada súper, porque en una misma cadena pueden abrir unos y cerrar otros dependiendo de la localización.

Los supermercados Dia en Sevilla abren los dos festivos, el 6 y 8 de diciembre, en horario especial de 09.00 a 15.00 horas. Podemos consultar cada establecimiento en particular en este enlace.

En cuanto a los Aldi, según informa la misma cadena a este periódico, abren el 6 y 8 de diciembre en Sevilla en horario de 09.00 a 21.30 horas.

Los supermercados Mercadona en Sevilla abren el 6 de diciembre, sábado, y cierran el 8 de diciembre lunes. El horario del sábado es el habitual de la cadena valenciana, de 09.00 a 21.30 horas.

Los supermercados Lidl por su parte, abren los dos días festivos en Sevilla, el 6 y 8 de diciembre en su horario de 09.00 a 21.30 horas.

En cuanto a los hipermercados Carrefour, abren todos el 6 y 8 de diciembre de 10.00 a 22.00 horas. Los Alcampo también abren los dos días, 6 y 8 de diciembre en su horario habitual.

