"Principio de acuerdo" entre el alcalde de Sevilla y los sindicatos para garantizar policías en el puente y en Navidad

La reunión entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y los representantes de los tres sindicatos de la Policía Local (Sppme-A, Csif y SPLS) de este viernes para garantizar la presencia de los agentes este puente y durante la Navidad ha finalizado con “principio de acuerdo”, en palabras del primer edil popular. Sanz ha destacado el “buen tono”, que permite recuperar el plan de Navidad de 5,6 millones de euros para pagar las horas extras, rechazado por la oposición a finales de noviembre y que volverá a ser votado en el pleno del 18 de diciembre.

El Gobierno local se ha comprometido con los sindicatos a enviarles una propuesta definitiva antes de la próxima reunión, fechada para el próximo miércoles 10 de diciembre. La cantidad a destinar variará, porque ya se han consumido días sin ejecutar el Plan de Navidad, mientras que el pago de las horas extra de este puente tendrán que pasar también por una sesión plenaria.

Los sindicatos, por su parte, han negado que sea un “principio de acuerdo”, que ha sido más bien un acercamiento o un “principio para poder llegar a un acuerdo”. Consideran que sigue habiendo falta de policías para cubrir todos los eventos de la ciudad y celebran que haya entendimiento para hacer una “redistribución” de las horas en función de los días más importantes donde haga falta la presencia de más agentes y los días en los que no sea necesario un gran despliegue.

El alcalde: "Sigo confiando en la profesionalidad de la Policía Local de Sevilla"

De cara a este puente, después de que el pasado fin de semana hubiera cerca de 450 ausencias entre los agentes, el alcalde ha asegurado que “sigue decretado un plan de emergencia y yo sigo confiando en la profesionalidad y en la vocación del servicio público de la que siempre ha hecho gala la Policía Local de Sevilla en otras ocasiones”.

Los agentes, por tanto, tendrán que asistir a su puesto de trabajo salvo urgencia médica. “Nosotros no tenemos que decirle nada a los afiliados, sobre todo cuando son situaciones médicas, el que está malo está malo. En este caso, la jefatura sí ha comunicado de forma correcta a los compañeros que tienen que trabajar y lógicamente esos compañeros no podrán decir que no se han enterado”, ha declarado Luis Val, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPM).