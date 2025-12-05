El Belén más esperado de Sevilla ya ha abierto: así es la espectacular propuesta de Cajasol para esta Navidad

La Fundación Cajasol ha inaugurado su tradicional belén navideño de 2025 en su sede de la Plaza de San Francisco, consolidándose un año más como uno de los principales atractivos culturales de la Navidad en Sevilla.

El belén forma parte del programa “Gozos de Diciembre”, la propuesta navideña de la Fundación Cajasol que este año reúne más de trescientas actividades repartidas entre conciertos, talleres, espectáculos familiares, exposiciones y encuentros culturales.

Con esta iniciativa, la entidad busca ofrecer un espacio abierto para el disfrute de sevillanos y visitantes, fomentando la convivencia y el espíritu festivo que caracteriza estas fechas. Desde su apertura año tras ño, el belén se ha convertido en punto de encuentro para familias, colegios y curiosos que encuentran en este montaje un símbolo de la Navidad sevillana, renovado cada año sin perder su esencia tradicional.

El montaje comienza desde el recibidor de la Fundación con una representación a tamaño real de la Sagrada Familia, que ocupa toda la entrada, adentrándonos en el patio presenta un recorrido en forma de “U” que permite al visitante detenerse ante cada una de las escenas que conforman el nacimiento. Más de doscientas figuras elaboradas con detalle dan vida a un conjunto que combina tradición, artesanía y una cuidada ambientación histórica.

Horario y fecha para visitar el Belén de Cajasol

Los interesados podrán visitarlo desde este viernes 5 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026, en horario de 11:00 a 21:00 horas de lunes a domingo. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero el horario será reducido, de 11:00 a 14:00 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado al público. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de reserva previa, salvo para grupos organizados.