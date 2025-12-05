Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Planes en familia

Torre Sevilla abre este fin de semana su Belén hebreo: fecha, horarios y actividades para todas las edades

Este puente de diciembre el centro comercial Torre Sevilla trae una gran oferta navideña llena de tradición y diversión navideña con su Belén tradicional, feria del juguete y animaciones infantiles navideñas

Torre Sevilla decorada con luces navideñas

Torre Sevilla decorada con luces navideñas / Quique Gomez

Estela Cea Osorio

Estela Cea Osorio

Este puente de diciembre Torre Sevilla monta otro año más su Belén navideño, organizado por la Asociación de Belenistas de Sevilla, con una propuesta llena de arte y tradición. Concebido por el artista sevillano Enrique Haro, la obra cuenta con figuras originales de los reconocidos artesanos Pedro Ramírez Pazos y Abel Ruíz que le aportan realismo a las escenas.

El montaje, que cuenta con materiales como maderas naturales, corcho y tierras, combina construcciones hebreas del siglo primero después de cristo con guiños a la identidad sevillana con la presencia de la cerámica trianera. Para Haro, “no hay nada más navideño que visitar belenes junto a tus seres queridos e incluso honrar a los que ya no están presentes al seguir sus pasos, enseñando a los más pequeños cómo mirar un Belén.”

Se abrirá para el público el próximo viernes 5 de diciembre y estará disponible hasta el 5 de enero, ubicado en el lobby de Torre Sevilla. Su horario es:

  • Lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas
  • Sábados y domingos de 10.00 a 21.00 horas
  • 24 y 31 de diciembre y 5 de enero: de 10.00 a 18.00 horas
  • 7 y 25 de diciembre y 1 de enero: permanecerá cerrado
Belén de Torre Sevilla 2024

Belén de Torre Sevilla 2024 / El Correo

Programación

Para acompañar al Belén de Haro llega la edición especial navideña de la feria del juguete Toy Street Market del 5 al 8 de diciembre. En esta cita más de veinte expositores transportarán al público a su niñez a través de juguetes nostálgicos. Además, los días 6 y 7 a las 12.30 horas llevarán a cabo animaciones infantiles navideñas. Las tardes de los días 6, 7 y 8 los niños podrán participar en talleres gratuitos de decoración navideña, elaboración de slime, creación de máscaras y redacción de cartas a los Reyes Magos, con aforo limitado. Esto incluye también el popular concurso de disfraces el domingo 7 y un torneo de puzle el lunes 8.

Además, la programación de estas fechas se completa con acciones solidarias:

  • 4ª Papanoelada Motera Solidaria: Torre Sevilla será el punto de partida este próximo 7 de diciembre a las 10.30 horas, hasta llegar al Hospital Virgen del Rocío, donde entregarán los juguetes recogidos a los niños ingresados.
  • Recogida de juguetes: el próximo 26 de diciembre el centro deportivo YO10 Sport Club en colaboración con la Asociación Amigos del Parque del Alamillo distribuirán sus donaciones.
  • Masterclass de zumba solidaria: el 18 de diciembre a las 18.00 horas en las instalaciones del club, Tony Mosquera y Alazne darán esta clase a cambio de la donación de un juguete nuevo o en buen estado.

Aunque los días 6 y 7 de diciembre son festivos, Torre Sevilla abrirá toda su oferta comercial con compras, restauración y ocio. El horario se mantiene al habitual, de 10.00 a 00.00 horas y cuenta con tres horas de aparcamiento gratuito. Con esta oferta, Torre Sevilla refuerza su papel como espacio de encuentro y compromiso social, ofreciendo una programación que combina comercio, ocio y solidaridad en un entorno único durante las fiestas navideñas.

TEMAS

