El Colegio de Médicos abre una investigación por las bajas masivas firmadas a policías de Sevilla

Las bajas generalizadas en la plantilla de la Policía Local de Sevilla el pasado fin de semana en pleno conflicto con el Ayuntamiento por el Plan de Navidad fueron firmadas en su mayor parte por un mismo profesional sanitario. Esta circunstancia, confirmada por el área de Recursos Humanos municipal, ha derivado en la apertura de una investigación por parte del Colegio de Médicos de Sevilla a través de su comisión de ética y deontología médica.

En total, según los datos que maneja el Ayuntamiento, casi 300 bajas fueron firmadas por este profesional sanitario por lo que el Colegio de Médicos ha acordado un expediente en el que solicitará al colegiado su versión de los hechos. "Estudiado el caso se informará a la Junta Directiva sobre si los hechos son reprochables deontológicamente o por el contrario la actuación del colegiado ha sido correcta, proponiendo en su caso el archivo del procedimiento a la Junta Directiva, que resolverá definitivamente al respecto", recoge el comunicado difundido en redes sociales por esta institución.

Concretamente, se va a iniciar de oficio un procedimiento de información previa de carácter reservado, para el esclarecimiento de los hechos, encomendando su tramitación a la Comisión de Ética y Deontología Médica.

Decreto de emergencia

Las bajas masivas en la plantilla de la Policía Local se produjeron a raíz de que el Ayuntamiento decidiera activar el plan de emergencia de la ciudad ante la falta de acuerdo en torno al dispositivo de Navidad que fue rechazada por el Pleno municipal. Con este bloqueo el gobierno municipal no podía obligar a agentes a realizar horas extra hasta el día 19 de diciembre dejando por tanto sin plantilla suficiente el primer fin de semana con el encendido y el derbi o este puente, uno de los momentos con más afluencia de público al centro de la ciudad.

De los 682 agentes citados para trabajar el pasado fin de semana, en el que se celebró el encedido de las luces o el Gran Derbi, se registraron "449 ausencias" en la Policía Local, según detallan fuentes oficiales. Un escenario que, según los sindicatos, no se ha producido por seguir instrucciones de estas organizaciones: "No ha habido ni un cartel que inste a los efectivos a darse de baja o a no ir a trabajar", respondieron los sindicatos en una comparecencia conjunta el jueves en la que defendieron asimismo que los funcionarios municipales "no están obligados a justificar nada hasta que no superen los seis días de baja".