Tensión en la presentación del libro de Soto Ivars: tres activistas son desalojadas por la Policía

Activistas feministas irrumpieron en la Biblioteca Pública Infanta Elena de Sevilla para protestar contra la presentación del libro de Juan Soto Ivars, lo que derivó en el desalojo por parte de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han desalojado la tarde de este jueves en Sevilla a tres activistas feministas.

Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han desalojado este jueves en Sevilla a tres activistas feministas que irrumpieron en la Biblioteca Pública Infanta Elena para protestar contra la presentación del libro Esto no existe del escritor Juan Soto Ivars (Debate), una obra en la que sostiene que el número de denuncias falsas por violencia de género sería mayor del reconocido oficialmente.

Una treintena de activistas feministas han gritado "Vergüenza, vergüenza" y "Fuera machistas de nuestras bibliotecas" en el hall de la biblioteca pública, mientras que los asistentes a la presentación del libro que no han podido acceder a la sala por aforo insuficiente, también en el hall, han contestado a estas consignas con gritos a favor de la libertad de expresión y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desalojo durante el acto

Las tres activistas han sido desalojadas ya comenzado el acto de la presentación del libro y cuando se hacía evidente que no depondrían su actitud ni dejarían de corear consignas, por lo que algunos de los asistentes a la presentación del libro se encaraban con ellas, momento en que agentes de una unidad de Intervención de la Policía Nacional las desalojó del hall de la biblioteca.

Una vez en la calle, las activistas se unieron a un grupo de casi cincuenta personas que siguió coreando consignas e insultos a Juan Soto Ivars, y procedieron a dar lectura a una lista con los nombres de las mujeres asesinadas este año en crímenes de violencia machista.

A la presentación han asistido un centenar de personas que previamente han tenido que recoger en el acceso a la biblioteca pública una entrada numerada.

Reacción del autor

Al inicio del acto, Soto Ivars, que ha sido recibido con una cerrada ovación por parte de los asistentes, ha señalado: "Nunca me ha pasado nada parecido a esto. Estoy alucinando. Hemos estado a punto de cancelar el acto y no se van a vender libros ni voy a firmar libros. Saldré de aquí como un cohete".

También se ha referido a la presentación que hizo ayer de su libro en una librería de Málaga, sin incidentes de ningún tipo, y ha asegurado que su "mayor sorpresa y satisfacción" ha sido que, desde que ha publicado su último libro, no se le acercan hombres agraviados por la Ley de Violencia de Género sino mujeres familiares de hombres que se han visto perjudicados de un modo u otro.

Respaldo en el acto

Soto Ivars ha estado acompañado por el escritor Pepe Pérez-Muelas, quien ha mostrado su satisfacción "por que prevalezca la palabra ante el grito y la obscenidad de la violencia".

La formación política Adelante Andalucía ha pedido en el Parlamento de Andalucía que se suspendiera este acto por efectuarse en una biblioteca pública y la consejera andaluza de Igualdad, Loles López, ha emitido un comunicado en el que afirma que este libro "debería presentarse en un espacio privado".

