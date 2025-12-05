Cultura
Karaoke, maquillaje y torneos: los alumnos de Comunicación son la estrella del Mangafest de Sevilla
Este fin de semana llega el Mangafest a Sevilla y contará con un stand de la Facultad de Comunicación con 28 actividades programadas
Tras el éxito de la edición de 2024 que la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla va a contar un año más con un expositor en Mangafest, el Festival de Cultura Asiática, Videojuegos y Entretenimiento más importante de Sevilla en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) Serán 28 las actividades que se realizarán entre el 6 y el 8 de diciembre en el stand de la Facultad.
El expositor de la Facultad estará coordinado por el profesor Miguel Ángel Pérez, que con el apoyo del Aula de cultura desarrollarán toda clase de actividades de interés para el público que asiste a este tipo de eventos. Con un llamamiento a la participación del profesorado y alumnado que cerró el pasado 14 de noviembre, se configuraron las actividades que se van a preparar.
Programación
Sábado 6:
- 11:00 - 12:00 Adivina el opening
- 12:00 - 13:00 Entrevistas Ping Pong
- 12:00 - 13:00 Pasapalabra Fcom
- 13:00 - 14:00 Karaoke
- 15:30 - 18:30 Taller de coloreado
- 15:30 - 16:30 Masterclass de maquillaje y caracterización en The Way of Wade
- 16:30 - 18:30 Aventuras de rol en Northumbria
- 18:30 - 19:30 Adivina el videoclip
Domingo 7:
- 11:00 - 12:00 Adivina el opening
- 12:00 - 13:00 Karaoke
- 13:00 - 14:00 Cómo montar una coreografía de artes marciales para teatro y cine
- 15:30 - 16:30 Torneo Mario Kart
- 16:30 - 19:30 Taller de coloreado
- 16:30 - 17:30 Masterclass de maquillaje y caracterización en The Way of Wade
- 17:30 - 18:30 Entrevistas Ping Pong
- 17:30 - 19:30 Aventuras de rol en Northumbria
Lunes 8:
- 11:00 - 12:00 El precio justo
- 12:00 - 13:00 Pasapalabra Fcom
- 13:00 - 14:00 Entrevistas Ping Pong
- 15:30 - 16:30 Adivina el opening
- 16:30 - 17:30 Torneo Mario Kart
- 17:30 - 19:30 Aventuras de rol en Northumbria
- Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- Andalucía se prepara para la mayor huelga médica en 30 años: claves y servicios mínimos de un parón de 4 días
- Sevilla tendrá tres nuevos albergues para personas sin hogar fuera de la Macarena a partir de junio de 2026
- Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa
- Feria de Sevilla de 2026: ocho casetas pierden su licencia por no renovarla a tiempo
- Mega Ozone Bowling llega este martes a Sevilla Este con el mayor centro de ocio de Europa
- ¿Qué son esas luces rosas que iluminan el cielo de Sevilla por la Cartuja?