Karaoke, maquillaje y torneos: los alumnos de Comunicación son la estrella del Mangafest de Sevilla

Tras el éxito de la edición de 2024 que la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla va a contar un año más con un expositor en Mangafest, el Festival de Cultura Asiática, Videojuegos y Entretenimiento más importante de Sevilla en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) Serán 28 las actividades que se realizarán entre el 6 y el 8 de diciembre en el stand de la Facultad.

El expositor de la Facultad estará coordinado por el profesor Miguel Ángel Pérez, que con el apoyo del Aula de cultura desarrollarán toda clase de actividades de interés para el público que asiste a este tipo de eventos. Con un llamamiento a la participación del profesorado y alumnado que cerró el pasado 14 de noviembre, se configuraron las actividades que se van a preparar.

Programación

Sábado 6:

11:00 - 12:00 Adivina el opening

12:00 - 13:00 Entrevistas Ping Pong

12:00 - 13:00 Pasapalabra Fcom

13:00 - 14:00 Karaoke

15:30 - 18:30 Taller de coloreado

15:30 - 16:30 Masterclass de maquillaje y caracterización en The Way of Wade

16:30 - 18:30 Aventuras de rol en Northumbria

18:30 - 19:30 Adivina el videoclip

Domingo 7:

11:00 - 12:00 Adivina el opening

12:00 - 13:00 Karaoke

13:00 - 14:00 Cómo montar una coreografía de artes marciales para teatro y cine

15:30 - 16:30 Torneo Mario Kart

16:30 - 19:30 Taller de coloreado

16:30 - 17:30 Masterclass de maquillaje y caracterización en The Way of Wade

17:30 - 18:30 Entrevistas Ping Pong

17:30 - 19:30 Aventuras de rol en Northumbria

Lunes 8: