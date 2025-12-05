Feria de Sevilla de 2026: ocho casetas pierden su licencia por no renovarla a tiempo

La Feria de Sevilla de 2026 comienza a conformar su mapa una vez cumplido el plazo para la renovación de las licencias. Tras esta primera fase, ocho casetas no han presentado la solicitud dentro del plazo abierto por el Ayuntamiento en la primera quincena de noviembre. Fiestas Mayores ha recibido 1.049 solicitudes presentadas por adjudicatarios del pasado año, que ahora afrontarán la fase del pago, donde todavía podría ampliarse el número de casetas que se queden sin licencia. En la Feria de 2025 fueron diez los titulares que se quedaron sin módulo en el Real.

La Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado la concesión de las licencias de titularidad de casetas para la Feria de Abril de 2026, y ha sido el propio portavoz, Juan Bueno, el que ha confirmado que aquellos que no han solicitado una nueva licencia “van a tener el primer problema, bastante importante”.

El número de peticiones de solicitudes de personas y entidades interesadas en la obtención de una casera para la Feria de Sevilla de 2026 ha ascendido a 2.259, de las cuales unas 1.706 solicitudes corresponden a casetas familiares, otras 483 a entidades, y las 70 restantes de titularidad perdida (quienes no tuvieron caseta en la última Feria pero sí anteriormente).

Es decir, las solicitudes de casetas privadas (familiares y entidades) suponen un 96,90% del total, y las perdidas un 3,10%. A su vez, las privadas son 2.189, de las que las familiares suponen un 77,93% y las privadas entidades suponen un 22,07%.

Diez titulares se quedaron sin caseta en 2025

Será en el mes de marzo aproximadamente cuando el Gobierno de José Luis Sanz tenga el mapa completo de la próxima Feria de Sevilla. Este año fueron diez las que se quedaron sin espacio en el Real, dando la posibilidad a otra decena para poder disfrutar de estos módulos libres. Todos los años se quedan vacantes, tanto por aquellos que deciden no continuar como por los que se les olvida o se equivocan en la renovación, y eso que las listas de espera alcanzan hasta los 30 años.

Las nuevas casetas de 2025 llegaron en las calles Joselito el Gallo, Gitanillo de Triana, Curro Romero, Pepe Luis Vázquez, Pascual Márquez e Ignacio Sánchez Mejías.

Entre los cambios más destacados, los hermanos Juan Muñoz Noguera (marido de la presentadora Ana Rosa Quintana) y Fernando Muñoz Noguera recuperaron la caseta 173 de Juan Belmonte y la 49 de Ricardo Torres Bombita, que en los últimos años había sido la 175 y 177 de Juan Belmonte.

¿Cuándo es la Feria de Sevilla de 2026?

La fecha de la Feria de Sevilla de 2026 será del martes 21 al domingo 26 de abril, celebrando el lunes 20 la tradicional Noche del Pescaíto. A diferencia de esta feria, que ha caído íntegra en el mes de mayo, en 2026 la Feria de Sevilla sí será en abril.

Esta fecha exacta se calcula teniendo en cuenta que la Feria de Sevilla siempre se celebra dos semanas después de la Semana Santa. Por lo tanto, si la Semana Santa de 2026 está prevista, según el calendario lunar, del 29 de marzo al 5 de abril, el Real se llenará de luces y alegría a partir del 20 de abril.