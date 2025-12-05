Los hosteleros se rebelan contra la supresión de veladores en Sevilla durante la Navidad: "Afectará a muchas reservas"

Choque entre los hosteleros y el Ayuntamiento de Sevilla por las restricciones para la Navidad. La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha emitido un comunicado en el que rechaza que se vean obligados a retirar los veladores durante un mes en calles y plazas del Casco Histórico. El sector asegura que cuentan con restricciones tanto en la Plaza de San Francisco por el mapping navideño como en calles aledañas para garantizar la evacuación, que implican la prohibición de instalar veladores y "ofrecer servicio de cenas al aire libre, independientemente del día de la semana y sin tener en cuenta el nivel real de afluencia de público". Este conflicto ya se produjo en fechas navideñas pasadas, Semana Santa o con la Magna, cuando la ocupación de las vías de manera extraordinaria ha afectado a los bares.

"Carece de toda lógica comunicar estas restricciones el mismo día del inicio de su implantación dando al traste con todas las previsiones hechas por el sector y las reservas realizadas por numerosos clientes en los establecimientos afectados. No comprendemos qué, tras haber existido un diálogo y un entendimiento entre ambas partes para la planificación de la campaña navideña, ahora se apliquen sin previo aviso esta serie de medidas, lo que constituye en una auténtica falta de respeto para todos los profesionales del sector", aseguran los hosteleros.

Para la patronal, "eliminar totalmente el servicio de terraza durante un mes, incluyendo los días laborables de menor afluencia, constituye una medida desproporcionada que afectará gravemente a la actividad económica de bares y restaurantes, muchos de los cuales dependen de sus terrazas para mantener la viabilidad de sus negocios". Además, reclaman al Ayuntamiento que reconsidere las restricciones y busque "soluciones equilibradas" que garanticen la seguridad "sin poner en riesgo la estabilidad de cientos de empresas y empleos vinculados a la hostelería".

"Desde el sector hostelero se entiende que la seguridad es prioritaria, especialmente en fechas de gran concentración de visitantes, pero se recuerda que la Navidad es también una época esencial para el disfrute social, en la que miles de sevillanos y turistas eligen las terrazas para reunirse con familiares y amigos", prosiguen, aludiendo también al conflicto existente con la Policía Local como algo que afectaría "al normal desarrollo de la actividad de los bares y restaurantes de Sevilla".

Dentro del Plan de Navidad, el Gobierno de Sanz ya advirtió que las restricciones de movilidad y seguridad afectarán a centros de atracción con mayor número afluencia de los ciudadanos, que son los siguientes: Casco Antiguo; zona de Nervión-Luis de Morales; confluencia de la Av. de Andalucía con Av. José Mª Javierre/Ronda del Tamarguillo; calle San Jacinto, en el tramo peatonal y su entorno; calle Asunción, en el tramo peatonal y su entorno; entorno del centro comercial Lagoh; entorno del centro comercial Torre Sevilla; y entorno del Muelle de la Sal.

La negociación entre hosteleros y el Ayuntamiento de Sevilla ya fue tensa durante el proceso de aprobación de la nueva ordenanza. PP y Vox sacaron adelante la aprobación definitiva de la normativa para regular las terrazas de los bares de la capital, unos 30.000 veladores afectados según los cálculos de los hosteleros, de los cuales aseguraron que más de 12.000 podrían desaparecer. Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación de un paso libre para peatones hasta los 1,80 metros, la renovación de las licencias año a año, un plazo de tres años para adaptarse a los nuevos requisitos, cambios en las multas o la protección de edificios BIC.