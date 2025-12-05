Cultura
Vuelve el Mangafest a Sevilla: fecha, horario y actividades
Este fin de semana vuelve el festival de cultura clásica para todas las edades, con una gran oferta de entretenimiento para los más pequeños y un gran número de actividades para todas las edades
El Festival de Cultura Asiática, Videojuegos y Entretenimiento más importante de Sevilla, el Mangafest, llega este fin de semana al Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes). Con una programación dirigida tanto a familias como al público en general, incluirá además actividades vinculadas al programa municipal Vive tu cole, que promueve alternativas de ocio responsable, educativo, sostenible e igualitario.
Desde 2012, el Mangafest se ha convertido en un clásico de ocio y cultura en la ciudad, que dará comienzo este sábado 6 y se podrá visitar hasta el lunes 8 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. La delegada de Juventud, Blanca Gastalver, ha destacado “con la colaboración municipal se facilita que más personas puedan acceder a una oferta diversa e inclusiva en un entorno seguro”.
Actividades
Esta edición contará con una gran propuesta destinada a los más pequeños con karaokes de canciones infantiles, cuentacuentos, encuentros con personajes, un castillo hinchable y el espacio Mangafest Junior Cosplay.
Un punto clave será el doblaje, donde se hará un encuentro dedicado a la Trilogía de El Señor de los Anillos con la participación de Miguel Ángel Jenner, Nuria Mediavilla y Juan Antonio Bernal. También acudirán al salón las voces de las Guerreras K-Pop, Lule Montes, Neri Hualde y Claudia Caneda, que darán una charla y una sesión de firmas exclusiva.
Como parte del tributo a K-Pop Demon Hunters, a lo largo de los tres días se llevarán a cabo actividades como un espectáculo, taller de cocina o al creación de tus propias réplicas de las armas y lightsticks de la película. Para poder acceder a las actividades como la firma exclusiva hay que rellenar previamente un formulario.
El festival contará también con gastronomía asiática, puestos de artistas y artesanos, literatura y más de un centenar de espacios de venta. Contará también con música y actuaciones en directo, con el Tributo a Taylor Swift y Sabrina Carpenter, Iron Roses o Letter Joker, entre otros muchos artistas e invitados sorpresa.
A la Feria del Libro acudirán escritores como Silvia P. Martín creadora de Casa de sueño y pesadilla o Voces de cuna y fuego, o José Loma con el Señor de las Bestias. Además, irá también la editorial SelectaVisión que cuenta con una amplia gama de mangas, películas, figuras y merchandising de los animes más conocidos.
Con la mayoría de entradas vendidas para el sábado, Mangafest tiene las entradas promocionales disponibles en su página web. El acceso para menores de 12 años acompañados por adultos es gratuito, y para el resto las entradas diarias son 16 euros el día y 30 euros la entrada para los tres días. La entrada familiar son 36 euros, y con ella pueden ir dos adultos con un menor de 12 años. Por 4 euros más, puedes añadir una película de Selecta Vision, a elegir entre: Summer Wars, Fairy Tail, Evangelion y No game no life, entre otras.
- Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- Andalucía se prepara para la mayor huelga médica en 30 años: claves y servicios mínimos de un parón de 4 días
- Sevilla tendrá tres nuevos albergues para personas sin hogar fuera de la Macarena a partir de junio de 2026
- Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa
- Feria de Sevilla de 2026: ocho casetas pierden su licencia por no renovarla a tiempo
- Mega Ozone Bowling llega este martes a Sevilla Este con el mayor centro de ocio de Europa
- ¿Qué son esas luces rosas que iluminan el cielo de Sevilla por la Cartuja?