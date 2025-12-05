Vuelve el Mangafest a Sevilla: fecha, horario y actividades

El Festival de Cultura Asiática, Videojuegos y Entretenimiento más importante de Sevilla, el Mangafest, llega este fin de semana al Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes). Con una programación dirigida tanto a familias como al público en general, incluirá además actividades vinculadas al programa municipal Vive tu cole, que promueve alternativas de ocio responsable, educativo, sostenible e igualitario.

Desde 2012, el Mangafest se ha convertido en un clásico de ocio y cultura en la ciudad, que dará comienzo este sábado 6 y se podrá visitar hasta el lunes 8 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. La delegada de Juventud, Blanca Gastalver, ha destacado “con la colaboración municipal se facilita que más personas puedan acceder a una oferta diversa e inclusiva en un entorno seguro”.

Actividades

Esta edición contará con una gran propuesta destinada a los más pequeños con karaokes de canciones infantiles, cuentacuentos, encuentros con personajes, un castillo hinchable y el espacio Mangafest Junior Cosplay.

Un punto clave será el doblaje, donde se hará un encuentro dedicado a la Trilogía de El Señor de los Anillos con la participación de Miguel Ángel Jenner, Nuria Mediavilla y Juan Antonio Bernal. También acudirán al salón las voces de las Guerreras K-Pop, Lule Montes, Neri Hualde y Claudia Caneda, que darán una charla y una sesión de firmas exclusiva.

Como parte del tributo a K-Pop Demon Hunters, a lo largo de los tres días se llevarán a cabo actividades como un espectáculo, taller de cocina o al creación de tus propias réplicas de las armas y lightsticks de la película. Para poder acceder a las actividades como la firma exclusiva hay que rellenar previamente un formulario.

Actividad con las voces de las Guerreras del K-Pop / Instagram Mangafest

El festival contará también con gastronomía asiática, puestos de artistas y artesanos, literatura y más de un centenar de espacios de venta. Contará también con música y actuaciones en directo, con el Tributo a Taylor Swift y Sabrina Carpenter, Iron Roses o Letter Joker, entre otros muchos artistas e invitados sorpresa.

A la Feria del Libro acudirán escritores como Silvia P. Martín creadora de Casa de sueño y pesadilla o Voces de cuna y fuego, o José Loma con el Señor de las Bestias. Además, irá también la editorial SelectaVisión que cuenta con una amplia gama de mangas, películas, figuras y merchandising de los animes más conocidos.

Con la mayoría de entradas vendidas para el sábado, Mangafest tiene las entradas promocionales disponibles en su página web. El acceso para menores de 12 años acompañados por adultos es gratuito, y para el resto las entradas diarias son 16 euros el día y 30 euros la entrada para los tres días. La entrada familiar son 36 euros, y con ella pueden ir dos adultos con un menor de 12 años. Por 4 euros más, puedes añadir una película de Selecta Vision, a elegir entre: Summer Wars, Fairy Tail, Evangelion y No game no life, entre otras.