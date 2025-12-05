Las obras del Metro de Sevilla avanzan en la Macarena: las pantalladoras llegan a Doctor Fedriani

Las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla siguen avanzando en la zona de la Macarena con la llegada esta semana del primer equipo de pantalladoras a la avenida Doctor Fedriani. Con esta incorporación, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda encara una nueva fase de los trabajos con la construcción de los muros pantallas del túnel en esta parte del trazado. Se trata de la sexta pantalladora que se incorpora a las obras del Metro y se suma a las que están operando desde hace meses en los barrios de Pino Montano y Los Carteros (Ronda Urbana Norte).

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha indicado que la llegada de esta pantalladora evidencia “cómo va avanzando la ejecución del túnel del Metro, con un trabajo mucho más visible”. No en vano, estas pantalladoras destacan por su tamaño y peso, ya que son las encargadas de construir muros pantallas que en este tramo alcanzarán los 30 metros bajo tierra, ya que es necesario ir ganando profundidad hasta llegar a la zona del Hospital Macarena.

¿Que es una pantalladora?

Las pantalladoras son una pieza esencial en la técnica empleada para la construcción del túnel de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla. La técnica se denomina cut & cover, que consiste en la ejecución, en primer lugar, de los muros pantallas que delimitan los laterales del túnel para después cubrir con una losa de hormigón. La protección de esta losa permite reponer el tráfico y minimizar las afecciones a la ciudad mientras los operarios pueden seguir avanzando en la excavación del túnel bajo tierra.

La llegada de la pantalladora se produce una vez que ya está avanzada la construcción de los muretes guía, desde donde se empezará a construir los muros. Los trabajos previos de ensamblaje de la maquinaria requerirán de varios días, como ya ocurriera con los anteriores equipos. Una vez esté instalado, operará en el tramo inicial de la avenida Doctor Fedriani más cercano al cruce con la Ronda Urbana Norte.

Presupuesto de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla

La Línea 3 Norte cuenta con un presupuesto de 1.301 millones de euros, está financiada con fondos de la Junta de Andalucía y la Administración general del Estado. Además, cuenta con fondos europeos y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. A este presupuesto hay que sumar 65 millones de euros que aportará íntegramente la Junta de Andalucía para la compra de los trenes.

El trazado, subterráneo en su mayor parte, tiene una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico). Comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. Actualmente se encuentra en ejecución el 63% del trazado de la Línea 3 Norte, desde Pino Montano hasta el cruce con Ronda Histórica.

Línea 3 Sur

El paralelo, la Consejería de Fomento está redactando el proyecto de la Línea 3 Sur, que ya cuenta con un trazado escogido que incluye la prolongación hasta Palmas Altas, Bellavista y Hospital de Valme, y ha reactivado el proyecto de la Línea 2 (Sevilla Este) con un estudio de alternativas que proyecta ampliar el recorrido hasta el Aljarafe.

Hay que recordar que este trazado ha generado oposición vecinal en los barrios de Bellavista y Los Bermejales por el trazado en superficie, ya que reclaman que este sea soterrado en estas zonas. La Junta ha asegurado que estudiará estas peticiones.

Para mantener informados a los vecinos del desarrollo de las obras, hay disponibles dos oficinas de atención al ciudadano: uno en la sede del Distrito Norte, en Pino Montano, y una segunda en el Centro Cívico Hogar San Fernando. Ambas oficinas estarán abiertas en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.