En este pueblo de Sevilla podrás escuchar la mejores zambombas durante todo el mes de diciembre

Ya llegó la Navidad a San Juan de Aznalfarache. El municipio sevillano ha dado la bienvenida a unas fiestas que vuelven a llenar sus calles de luz, música y adornos navideños. Con el tradicional encendido como punto de partida y una programación que se extenderá hasta el próximo 5 de enero, la localidad ofrece un completo calendario de actividades pensado para todas las edades y gustos.

Un alumbrado que dio comienzo a la magia

Maria Luisa Moya, alcaldesa de San Juan de Aznalfarache junto a la Asociación "Viviendo con Ataxia" durante el encendido navideño / El Correo

La Navidad comenzó oficialmente con el tradicional encendido en la Plaza de la Mujer Trabajadora, que este año volvió a convertirse en el pistoletazo de salida a la navidad. Desde primeras horas de la tarde, familias enteras acudieron para disfrutar de un ambiente navideño animado por personajes infantiles como princesas Disney, Lilo y Stitch y otras figuras muy reconocibles por los más pequeños.

Las largas colas para visitar el Belén tematizado y saludar a los Reyes Magos —ubicados en la sede de la Policía Local— demostraron la expectación que despierta esta cita cada año. En esta ocasión, además, la presencia de jugadores del Sevilla FC y del Real Betis añadió un toque especial que sorprendió a los asistentes, que pudieron llevarse un recuerdo fotográfico de la jornada.

Uno de los momentos más emotivos llegó de la mano de la Asociación Viviendo con Ataxia, responsable de activar el alumbrado junto a la alcaldesa, María Luisa Moya, y la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Amado. Con ellos también estuvieron presentes miembros de la corporación municipal, que acompañaron una cuenta atrás cargada de ilusión. Con el encendido, San Juan dio oficialmente la bienvenida a la Navidad.

Programa de navidad 2025

Programa de actividades navideñas de San Juan de Aznalfarache / El Correo

La Delegación de Fiestas Mayores de San Juan de Aznalfarache, ha diseñado una programación navideña que se extenderá a lo largo de todo el mes de diciembre.

El Teatro Municipal acoge diferentes musicales y espectáculos dirigidos al público infantil y familiar, así como la celebración de la Gala San Juan 25, que se ha convertido en una de las citas destacadas de estas fechas. También habrá animación en la calle, especialmente en el Barrio Alto, donde se desarrollarán varios conciertos y actividades al aire libre.

Papá Noel visitará el municipio en los días previos a Nochebuena, con su oficina y su tradicional recorrido por la Plaza del Auditorio, que cada año reúne a numerosas familias. La música y la tradición flamenca tendrán un espacio protagonista gracias a las distintas zambombas que se celebrarán en varios puntos del municipio, desde El Monumento hasta Santa Isabel.

Villancicos, música y mucho arte para despedir al 2025 / El Correo

A finales de diciembre, la Plaza de la Mujer Trabajadora volverá a transformarse en un Bosque Mágico, uno de los espacios más esperados por los más pequeños. Ya en enero, el Heraldo Real y el Cartero Real marcarán la antesala de la llegada de los Reyes Magos, que recorrerán San Juan el 5 de enero antes del fin de fiesta en el Ayuntamiento. Una Navidad llena de propuestas para disfrutar, compartir y vivir la época más mágica del año.

Una Navidad para compartir

Con una programación viva y diversa, San Juan invita a vecinos y visitantes a sumarse a cada una de las citas previstas y a seguir construyendo, juntos, una Navidad que forma parte esencial de la identidad del municipio.