Pulido defiende que Cajasol tiene "capacidad financiera" para la compra de Torre Sevilla

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, está decidido a dar la batalla por la compra de Torre Sevilla, el mayor rascacielos de Andalucía y un edificio del que se quiere deshacer Caixabank. Hasta la fecha, y en este tramo final del año en el que todas las operaciones se aceleran, el banco ha estado negociando "en una fase muy avanzada" con el fondo de inversión Argis, de capital argentino y sedes en Israel y Uruaguay. La cifra de compra que ha trascendido es de 130 millones de euros. Este jueves, la noticia del interés de la Fundación Cajasol en la compra del edificio que diseñó César Pelli sorprendió a los interlocutores de esta compra, según las fuentes consultadas por El Correo de Andalucía. Según estas voces, a día de hoy la negociación con Argis "está practicamente cerrada".

Pulido defiende que el interés por este edificio, junto al centro comercial a sus pies, responde a la capacidad finaciera que tiene la Fundación Cajasol: "Lo podemos asumir. Tiene un retorno y una rentabilidad que nos vendría bien dentro del proceso de diversificación de activos que tiene la Fundación". El presidente de la entidad ha explicado a los medios, en la presentación del tradicional belén de la sede de la plaza de San Francisco, que "todas las ventas, todo el retorno que tenga esa inversión irá destinado a Andalucía y a la obra social y obra cultural".

El movimiento por parte de Cajasol apenas acaba de empezar: "Hemos comunicado nuestro interés y espero en breve recibir una respuesta y poder entrar en ese proceso de negociación, es decir, nos tendrían que trasladar un cuaderno de venta y, a partir de ahí, empezar a estudiarlo para que podamos participar, que es lo que estoy pidiendo. Insisto, queremos entrar en el proceso competitivo. Si hay alguien que le da 300 millones, pues posiblemente nosotros no iríamos a comprar eso por ese precio, pero a lo precios que estamos hablando, la Fundación Cajasol tiene capacidad de ir a hacer una oferta en ese marco que se está hablando".

El alcalde defiende que sea "una empresa sevillana" la que se quede Torre Sevilla "antes que un fondo de inversión"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también ha opinado sobre un asunto que se ha colado en la agenda mediática en este tramo final del año. "Haré todo lo posible para facilitar que una empresa sevillana se pueda quedar con Torre Sevilla", respondió en una entrevista radiofónica en el programa Hora 25 de la Cadena Ser recogida por Europa Press. En la misma, Sanz afirmó que "no está al tanto de las operaciones empresariales", pero ha subrayado la "preferencia" hacia una empresa sevillana "ante cualquier fondo de inversión" por parte del Consistorio para la adquisición del espacio.

La torre, diseñada por César Pelli, cuenta con 39 plantas, entre ellas se ubica el hotel Eurostar Torre Sevilla, operado por la cadena Hotusa. Cuenta con más de 52.000 metros cuadrados. Con más de 26.000 metros cuadrados, ocupa de la planta 25 a la 37 y dispone de un total de 244 habitaciones de distintas tipologías, desde las más económicas a la gran suite presidencial, ubicada en la planta 33 y con 150 metros cuadrados de superficie. Además, firmas como EY, Cuatrecasas, Orange, Deloitte o Ayesa tienen sus oficinas en este icónico edificio.

El centro comercial a los pies de la Torre suma otros 40.000 y supera actualmente el 90% de ocupación. Además, aquí se ubica también el proyecto cultural de la Caixa, Caixafórum Sevilla que está fuera de esta operación.